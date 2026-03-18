Varese
A Varese incontro con Paolo De Chiesa, “Ho sfiorato il cielo”
Il Premio Chiara torna a parlare di sport, e di sci in particolare, attraverso l’autobiografia di Paolo De Chiesa, uno dei protagonisti della “Valanga Azzurra”
18 Aprile 2026
A Villa Recalcati in Varese, il Premio Chiara torna a parlare di sport, e di sci in particolare, attraverso l’autobiografia di Paolo De Chiesa, uno dei protagonisti della “Valanga Azzurra”, edita da Minerva e raccolta da Sergio Barducci, che per l’occasione dialogherà con lui.
Nell’anno dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, siamo orgogliosi di ospitare Paolo De Chiesa, la cui storia di vita offre uno spaccato su un’esistenza intensa, tra storie più o meno note di un’epoca irripetibile dello sport italiano e inediti aneddoti personali.
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18 Marzo 2026