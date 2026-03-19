A Varese si incrociano i destini della nostra salute e a Monteviasco la funivia si potenzia



Apriamo con gli Stati generali della salute che si svolgono a Ville Ponti con tre giorni di incontri con importanti nomi del governo, presidenti di regione e oltre cinquanta tra enti e associazioni che discutono del presente e del futuro di un settore cruciale per i cittadini; parliamo di candidature alle prossime elezioni amministrative con Pellicini ufficiale a Luino per il centrodestra e Marsico che si mette a disposizione a Varese. Buone notizie anche per gli amanti del piccolo borgo raggiungibile solo a piedi o in funivia proprio per il potenziamento delle corse. Infine vi diamo un po’ di appuntamenti del weekend.