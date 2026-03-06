Varese News

Politica

A Varese un incontro sul referendum con l’ex magistrato Armando Spataro, Battarino e Del Frate

Un momento di confronto pubblico nel cuore di Varese per analizzare contenuti e implicazioni del referendum attraverso il dialogo tra protagonisti del mondo giuridico, culturale e giornalistico

armando spataro

Sabato 7 marzo alle 17 la Sala Montanari di Varese ospiterà un incontro pubblico organizzato dal Pd cittadino dedicato al referendum dal titolo “Referendum: tante buone ragioni per votare NO!”, promosso dal Comitato per il No Provincia di Varese. L’iniziativa sarà un momento di approfondimento e confronto sulle ragioni del No, con la partecipazione di alcuni protagonisti del dibattito giuridico e giornalistico nazionale.

L’incontro alla Sala Montanari

L’appuntamento si terrà in via dei Bersaglieri 1 e sarà aperto al pubblico. Al centro dell’incontro il tema del referendum e le motivazioni di chi sostiene la scelta del No, con l’obiettivo di favorire un confronto informato e consapevole in vista del voto.

Ospite principale dell’evento sarà Armando Spataro, già magistrato e figura di primo piano nel panorama giuridico italiano. La sua presenza rappresenta uno dei momenti centrali dell’incontro: nel corso della sua lunga carriera Spataro ha affrontato temi cruciali legati alla giustizia e alla legalità, maturando un’esperienza che lo rende una voce autorevole nel dibattito pubblico.

Il dialogo con Battarino e Del Frate

A dialogare con Spataro saranno Giuseppe Battarino, giurista e scrittore molto conosciuto nel territorio varesino per il suo impegno culturale e civile, e Claudio Del Frate, giornalista del Corriere della Sera e firma autorevole del giornalismo nazionale.

Il confronto tra i tre relatori sarà l’occasione per analizzare diversi aspetti del referendum, con uno sguardo giuridico, giornalistico e civico.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.