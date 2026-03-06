A Varese un incontro sul referendum con l’ex magistrato Armando Spataro, Battarino e Del Frate
Un momento di confronto pubblico nel cuore di Varese per analizzare contenuti e implicazioni del referendum attraverso il dialogo tra protagonisti del mondo giuridico, culturale e giornalistico
Sabato 7 marzo alle 17 la Sala Montanari di Varese ospiterà un incontro pubblico organizzato dal Pd cittadino dedicato al referendum dal titolo “Referendum: tante buone ragioni per votare NO!”, promosso dal Comitato per il No Provincia di Varese. L’iniziativa sarà un momento di approfondimento e confronto sulle ragioni del No, con la partecipazione di alcuni protagonisti del dibattito giuridico e giornalistico nazionale.
L’incontro alla Sala Montanari
L’appuntamento si terrà in via dei Bersaglieri 1 e sarà aperto al pubblico. Al centro dell’incontro il tema del referendum e le motivazioni di chi sostiene la scelta del No, con l’obiettivo di favorire un confronto informato e consapevole in vista del voto.
Ospite principale dell’evento sarà Armando Spataro, già magistrato e figura di primo piano nel panorama giuridico italiano. La sua presenza rappresenta uno dei momenti centrali dell’incontro: nel corso della sua lunga carriera Spataro ha affrontato temi cruciali legati alla giustizia e alla legalità, maturando un’esperienza che lo rende una voce autorevole nel dibattito pubblico.
Il dialogo con Battarino e Del Frate
A dialogare con Spataro saranno Giuseppe Battarino, giurista e scrittore molto conosciuto nel territorio varesino per il suo impegno culturale e civile, e Claudio Del Frate, giornalista del Corriere della Sera e firma autorevole del giornalismo nazionale.
Il confronto tra i tre relatori sarà l’occasione per analizzare diversi aspetti del referendum, con uno sguardo giuridico, giornalistico e civico.
