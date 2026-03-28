A Varese Villa Mylius diventa “plastic free” grazie all’impegno di detenuti e volontari
L'appuntamento varesino si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge oltre dieci località italiane e detenuti provenienti da 21 istituti penitenziari
Si sono ritrovati questa mattina, sabato 28 marzo, al Parco di Villa Mylius a Varese per il “plogging” una passeggiata ecologica di raccolta rifiuti. Un’iniziativa dal doppio valore: ambiuentale e sociale. Nel gruppo, infatti, erano presenti sei detenuti della Casa circondariale di Varese coinvolti in un progetto di reinserimento sociale.
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus — attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica — e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. Un gesto semplice come raccogliere rifiuti diventa così un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto.
La raccolta, abbondante, si è svolta in un clima di collaborazione e cordialità. Decisamente positivo il risultato conclusivo.
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