A Varese Villa Mylius diventa “plastic free” grazie all’impegno di detenuti e volontari

Si sono ritrovati questa mattina, sabato 28 marzo, al Parco di Villa Mylius a Varese per il “plogging” una passeggiata ecologica di raccolta rifiuti. Un’iniziativa dal doppio valore: ambiuentale e sociale. Nel gruppo, infatti, erano presenti sei detenuti della Casa circondariale di Varese coinvolti in un progetto di reinserimento sociale.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Plastic Free Onlus — attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica — e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute. Un gesto semplice come raccogliere rifiuti diventa così un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto.

La raccolta, abbondante, si è svolta in un clima di collaborazione e cordialità. Decisamente positivo il risultato conclusivo.