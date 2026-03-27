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A Villa Borghi la conviviale Lions Club International col governatore distrettuale Lorenzo Paolo Terlera

Durante l'evento, la cerimonia di Induction Ceremony di ben sette soci, quattro appartenenti al Club Marchirolo Valli del Piambello e tre appartenenti al Club Lombardia Lago Maggiore

Generico 23 Mar 2026

Nella serata di giovedì 26 marzo nella splendida location di Villa Borghi si sono riuniti “in conviviale“ i soci e gli appartenenti a Lions Club International con la presenza del governatore distrettuale 108 IB1 Lorenzo Paolo Terlera , il quale è governatore per le sedi Lions Club International di Milano Nord, Monza, Varese, Como, Lecco e Sondrio.

La presenza del primo vice governatore Adelio Nobili, il presidente del club Marchirolo e valli del Piambello Daniele Pizzi e la presidente del club Lombardia Lago Maggiore Jole Capriglia.

Lions Club International è un’associazione fondata nel 1978 da Melvin Jones statunitense con l’intento con i soci e i partner migliorare la salute e il benessere, rafforzare e supportare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizio umanitari e contributi di impatto globale, e incoraggiare la pace e la comprensione internazionale.

Nella serata di giovedì, durante la conviviale, la cerimonia di Induction Ceremony di ben sette soci, quattro appartenenti al Club Marchirolo Valli del Piambello Viviana Calderone, Sabrina De Grandi, Alessandro De Pol e Davide Pagani, e tre appartenenti al Club Lombardia Lago Maggiore Stefania Tosi, Gaetano Montouri e Ivano Talassi, Uniti nel momento di impegno appartenenza ai valori comuni dell’associazione.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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