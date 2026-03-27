A Villa Borghi la conviviale Lions Club International col governatore distrettuale Lorenzo Paolo Terlera
Durante l'evento, la cerimonia di Induction Ceremony di ben sette soci, quattro appartenenti al Club Marchirolo Valli del Piambello e tre appartenenti al Club Lombardia Lago Maggiore
Nella serata di giovedì 26 marzo nella splendida location di Villa Borghi si sono riuniti “in conviviale“ i soci e gli appartenenti a Lions Club International con la presenza del governatore distrettuale 108 IB1 Lorenzo Paolo Terlera , il quale è governatore per le sedi Lions Club International di Milano Nord, Monza, Varese, Como, Lecco e Sondrio.
La presenza del primo vice governatore Adelio Nobili, il presidente del club Marchirolo e valli del Piambello Daniele Pizzi e la presidente del club Lombardia Lago Maggiore Jole Capriglia.
Lions Club International è un’associazione fondata nel 1978 da Melvin Jones statunitense con l’intento con i soci e i partner migliorare la salute e il benessere, rafforzare e supportare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizio umanitari e contributi di impatto globale, e incoraggiare la pace e la comprensione internazionale.
Nella serata di giovedì, durante la conviviale, la cerimonia di Induction Ceremony di ben sette soci, quattro appartenenti al Club Marchirolo Valli del Piambello Viviana Calderone, Sabrina De Grandi, Alessandro De Pol e Davide Pagani, e tre appartenenti al Club Lombardia Lago Maggiore Stefania Tosi, Gaetano Montouri e Ivano Talassi, Uniti nel momento di impegno appartenenza ai valori comuni dell’associazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.