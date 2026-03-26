A Villa Borromeo di Viggiù un sabato “nell’Antica Roma” con gli alunni delle scuole primarie
Figuranti in costume e attività pratiche accompagneranno bambini e famiglie in un viaggio nel tempo alla scoperta della vita quotidiana nell’Antica Roma
Sabato 28 marzo Villa Borromeo a Viggiù si trasformerà in un angolo di Antica Roma. L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo Martino Longhi, è pensata in particolare per gli alunni della scuola primaria, con un forte taglio didattico e divulgativo.
L’obiettivo è quello di far vivere ai più piccoli un’esperienza immersiva nella storia, attraverso attività pratiche, dimostrazioni e momenti di gioco. Per un giorno, infatti, la villa ospiterà una vera e propria rievocazione storica con figuranti in costume, scene di vita romana e laboratori pensati per diverse fasce d’età.
Una giornata tra storia e laboratori
Il programma prenderà il via alle 9.45 con il ritrovo in piazza della chiesa di Santo Stefano, da dove partirà una marcia verso Villa Borromeo. Qui, a partire dalle 10.30, inizieranno i laboratori didattici rivolti ai bambini.
Nel corso della giornata saranno proposte diverse attività:
- laboratori tematici per avvicinarsi alla vita quotidiana degli antichi romani
- dimostrazioni e ricostruzioni storiche
- momenti di intrattenimento pensati per famiglie e studenti
- stand gastronomici
Dopo la pausa pranzo delle 12.30, le attività riprenderanno nel pomeriggio fino ai saluti finali previsti per le 16.
Un progetto educativo per le scuole
L’iniziativa nasce con una chiara finalità educativa: offrire agli alunni un modo diverso di apprendere la storia, uscendo dall’aula e sperimentando in prima persona.
«Vivi un giorno da Antica Roma» è infatti lo slogan dell’evento, che punta a rendere la storia concreta e coinvolgente, stimolando curiosità e partecipazione.
Una rete di collaborazioni sul territorio
L’evento è organizzato con il supporto di diverse realtà locali e con il patrocinio dei Comuni di Viggiù, Clivio e Saltrio. Una collaborazione che coinvolge associazioni, gruppi e volontari del territorio, uniti per proporre un’esperienza educativa e allo stesso tempo accessibile a tutta la comunità.
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