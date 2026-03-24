A Villa Truffini tre incontri sulle nuove povertà per gli 80 anni delle ACLI di Tradate

Il primo appuntamento è per giovedì 26 marzo alle 20,45 a Villa Truffini. Si parlerà di lavoro e fragilità con la professoressa Eliana Minella della Liuc

Un ciclo di incontri per riflettere sulle nuove forme di povertà e sui cambiamenti sociali del territorio. A Tradate il Circolo ACLI “Mario Rimoldi” celebra i suoi 80 anni con tre appuntamenti pubblici a Villa Truffini, aperti a tutta la cittadinanza.

Si parte giovedì 26 marzo alle 20.45 con l’incontro “Vite al lavoro e fragilità moderne: lettura del nostro territorio”. Relatrice sarà la professoressa Eliana Minella, docente di organizzazione aziendale alla LIUC, che presenterà in anteprima i risultati di una ricerca sulle influenze delle diversità nel mercato del lavoro.

Lo studio è stato condotto nell’area insubrica, tra le province lombarde di confine e il Canton Ticino, e offrirà uno spunto concreto per analizzare come le differenze incidano sulle opportunità e sulle condizioni lavorative.

Il ciclo proseguirà giovedì 9 aprile con un incontro dedicato all’emergenza abitativa e al Fondo Schuster. A intervenire sarà don Matteo Rivolta, responsabile Caritas per la Zona Pastorale 2 di Varese, che porterà un contributo sul tema della casa e delle difficoltà abitative sempre più diffuse.

Terzo e ultimo appuntamento giovedì 23 aprile con “Quale cittadinanza?”, affidato all’avvocato Filippo Cardaci, presidente delle ACLI provinciali di Varese. Un momento di riflessione sui diritti, l’inclusione e il ruolo della cittadinanza nella società contemporanea.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con ACLI Zona Tradate e con il patrocinio del Comune, si inserisce nel percorso dedicato alle nuove povertà, ispirato anche all’esortazione apostolica “Dilexi Te”.

L’obiettivo è offrire strumenti di lettura per comprendere le fragilità emergenti e stimolare un confronto aperto tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio.

Tutti gli incontri si terranno a Villa Truffini alle 20.45 con ingresso libero.