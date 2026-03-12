A Ville Ponti la tre giorni dedicata all’Economia della salute: Varese vuole il suo Forum modello Cernobbio

A Varese nasce un appuntamento che vuole diventare, per il mondo sanitario, ciò che il Forum Ambrosetti rappresenta per l’economia a Cernobbio: un luogo stabile di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico.

Dal 19 al 21 marzo 2026 il Centro Congressi Ville Ponti ospiterà infatti gli “Stati generali dell’Economia della Salute”, una tre giorni dedicata al rapporto tra sanità, sostenibilità del sistema e sviluppo economico del Paese.

Da un’idea di Emanuele Monti per avviare un dibattito reale su economia e sanità

L’iniziativa nasce da un’idea di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia ed executive board member di Aifa, che proprio nel suo decimo anno di attività in Regione ha voluto portare sul territorio una rete di relazioni costruita nel tempo.

«Da sempre mi occupo di salute – spiega Monti – e ho sentito l’esigenza di restituire al territorio i tanti contatti e le competenze maturate. Serviva un luogo di dibattito reale tra ciò che è economia e ciò che è salute: dall’offerta sanitaria alla tipologia di utenza. La risposta è stata straordinaria».

Alla tre giorni parteciperanno oltre cento relatori del mondo sanitario e istituzionale compresi i due atenei del territorio, con il sostegno di più di cinquanta patrocinatori. Il programma ufficiale sarà presentato martedì prossimo insieme al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Tre giorni di confronto tra economia e sanità

Gli Stati generali si apriranno giovedì 19 marzo e proseguiranno venerdì 20 marzo tra Villa Andrea e Villa Napoleonica, con tavole rotonde e sessioni dedicate alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, alla governance regionale, alle prospettive della sanità digitale e dell’intelligenza artificiale.

Tra i temi al centro del confronto anche il rapporto tra bilanci regionali e statali e la domanda crescente di cura, il ruolo delle professioni sanitarie e le strategie per garantire equità di accesso alle cure in un contesto di risorse limitate.

Un ruolo importante sarà svolto anche dal mondo accademico: l’Università dell’Insubria parteciperà sia al dibattito scientifico sia alle attività rivolte alla popolazione. Coinvolti anche studenti universitari, specializzandi e le classi quinte delle scuole superiori.

Sabato il Villaggio della Salute aperto ai cittadini

La giornata di sabato 21 marzo sarà invece interamente dedicata al territorio e alla popolazione. Dalle 10 alle 18 alle Ville Ponti sarà allestito il Villaggio della Salute, uno spazio aperto a tutti dove cittadini e famiglie potranno informarsi e partecipare gratuitamente a momenti di prevenzione e screening.

«Di prevenzione non si parla mai abbastanza – ha spiegato il direttore di Ats Insubria salvatore Gioia –. La sanità è anche un motore dell’economia: se la popolazione è in buona salute migliora la produttività e si rafforza il welfare».

Grazie alla collaborazione delle Asst Sette Lgahi, Valle Olona e Lariana, nel villaggio sarà possibile incontrare medici, operatori sanitari, associazioni e volontariato per ricevere informazioni e consulenze su diversi temi: prevenzione cardiovascolare e metabolica, diabete e corretti stili di vita, nutrizione e salute della pelle, salute mentale, oncologia e prevenzione, invecchiamento attivo, audiologia e pneumologia

Sono previsti anche momenti dedicati ad attività informative sui vaccini – con focus sull’HPV – e sugli screening oltre a counseling su patologie legate ai cattivi stili di vita come ipertensione, malattie cardiovascolari e diabete. «Se vogliamo vivere a lungo dobbiamo anche vivere bene – spiegali direttore Gioia – e questo significa investire su prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce».

Durante la giornata si terranno anche incontri scientifici e divulgativi su temi come prevenzione cardiovascolare, salute mentale, oncologia e invecchiamento attivo, con la partecipazione di specialisti e ricercatori.

La segreteria degli Stati generali è guidata da Summeet e InRete. L’evento ha un ricchissimo partner di patrocini che vanno dal Ministero dell’economia alla Regione Lombardia e numerose istituzioni e associazioni. È altrettanto ricco il parterre degli sponsor.

Per partecipare

Per partecipare al Villaggio della Salute e agli eventi aperti al pubblico è possibile trovare tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sul sito economiadellasalute.it.

L’obiettivo: un appuntamento fisso per Varese

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche la Camera di Commercio di Varese, che vede, negli Stati generali dell’economia della salute, un’occasione per rafforzare il ruolo del territorio nel panorama nazionale dei grandi eventi.

«È un evento strategico per il territorio e ci sono tutti i presupposti perché possa diventare un appuntamento permanente – sottolinea il presidente Mauro Vitiello –. C’è un doppio interesse: da un lato l’economia, che sta registrando dati positivi sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, dall’altro una sanità che sul nostro territorio raggiunge livelli molto alti».

L’auspicio è che l’iniziativa possa crescere negli anni, contribuendo anche a rafforzare l’attività congressuale delle Ville Ponti.

«Sarebbe bello riuscire a creare anche a Varese un appuntamento fisso, come avviene a Cernobbio – ha aggiunto il presidente Vitiello –. Ma per farlo servono strutture che supportino eventi di questo livello. Oggi siamo costretti a raccogliere ciò che Milano o Cernobbio non ospitano, ma siamo francamente stanchi di fare “gli spazzini”. Dobbiamo invece investire in strutture ricettive di livello superiore all’attuale che è sicuramente ben rappresentato ma non completa l’offerta per un’attività congressuale di ampio respiro. Un’offerta ben collegata con il centro congressi, e tutto il territorio deve fare squadra per cogliere questa opportunità».