A8 Milano – Varese: chiusa per una notte l’uscita di Gallarate

I lavori per consentire attività di ispezione sottovia di svincolo. 

Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano e da Varese, per consentire attività di ispezione sottovia di svincolo.

In alternativa si consiglia: per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700, oppure immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000;
per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500. Inoltre, chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano e uscire a Busto Arsizio, al km 24+500.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 06 Marzo 2026
