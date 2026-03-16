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Gallarate/Malpensa

A8 tra Gallarate, Cavaria e Solbiate Arno: due chiusure notturne per lavori alle barriere antirumore

Nelle notti tra il 19 e il 21 marzo cambierà la viabilità sull’A8 nel tratto tra Gallarate e Solbiate Arno Albizzate: previste uscite obbligatorie e percorsi alternativi per chi viaggia verso Varese o Milano

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese sono in programma due chiusure notturne tra Gallarate, Cavaria e Solbiate Arno per lavori di riqualificazione delle barriere antirumore. I provvedimenti interesseranno la carreggiata verso Varese nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo e quella verso Milano nella notte successiva, con deviazioni sulla viabilità ordinaria.

Chiusura tra Gallarate e Cavaria verso Varese

La prima chiusura scatterà dalle 21 di giovedì 19 marzo alle 5 di venerdì 20 marzo. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto della A8 tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, in direzione Varese.

Gli automobilisti diretti verso il capoluogo potranno anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 e rientrare in autostrada allo svincolo di Cavaria.

Chi invece supererà l’uscita di Gallarate dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, uscire a Besnate e seguire la deviazione lungo SP49 e SP26 verso Jerago-Albizzate, quindi imboccare la SS341 verso Varese per rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chiusura tra Solbiate Arno Albizzate e D08 verso Milano

Un secondo provvedimento è previsto dalle 21 di venerdì 20 marzo alle 6 di sabato 21 marzo. In questo caso sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano.

Per raggiungere Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, si dovrà percorrere la SS341 verso Cavaria e Gallarate, quindi la SS33 verso Busto Arsizio e la SS336, con rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Chi invece è diretto verso la Diramazione Gallarate-Gattico dovrà uscire sempre a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria, proseguire sulla SP26 in direzione Jerago con Orago e Besnate e rientrare sulla D08 alla stazione di Besnate.

I provvedimenti sono stati disposti per consentire interventi di miglioramento delle barriere antirumore lungo il tratto autostradale.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026
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