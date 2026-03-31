Ad Agrivarese in treno: con 10 euro si viaggia da tutta la Lombardia (e i bimbi non pagano)
Rinnovata l'intesa tra Camera di Commercio e Trenord per l'appuntamento del 12 aprile ai Giardini Estensi. Un biglietto speciale per unire sostenibilità e risparmio
L’agricoltura varesina si mette in mostra e lo fa scegliendo la strada della sostenibilità. Domenica 12 aprile, in occasione del ritorno di Agrivarese ai Giardini Estensi e al parco di Villa Mirabello, la sinergia tra Camera di Commercio e Trenord si concretizza in un’offerta pensata per chi vuole godersi la giornata senza lo stress del traffico e del parcheggio.
La formula: AgriVarese DayPass
Per l’occasione debutta l’AgriVarese DayPass, un titolo di viaggio speciale che permette di raggiungere il centro cittadino con soli 10 euro. Il biglietto comprende il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso Varese.
Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie: il pass consente infatti di far viaggiare gratuitamente i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni compiuti che accompagnano il titolare del biglietto. Un incentivo concreto per trasformare la gita fuori porta in un momento di piacere condiviso e rispettoso dell’ambiente.
Come arrivare
Varese è facilmente raggiungibile su ferro da diverse direttrici, con le sedi della manifestazione distanti appena dieci minuti a piedi dalle stazioni:
Da Milano (Cadorna): linea Milano-Saronno-Varese-Laveno, scendendo a Varese Nord.
Da Gallarate e Porto Ceresio: linee Milano Porta Garibaldi-Varese-Porto Ceresio e S5, scendendo a Varese FS.
Nota per i viaggiatori: A causa di lavori infrastrutturali tra Rho e Gallarate, domenica 12 aprile il collegamento tra Milano e Varese FS subirà alcune variazioni, i cui dettagli saranno consultabili sul sito di Trenord.
Dove acquistare il biglietto
L’AgriVarese DayPass è già disponibile attraverso i canali digitali (sito trenord.it e App) oltre che presso le biglietterie fisiche e le emettitrici self-service in stazione.
In caso di pioggia
Gli organizzatori hanno già previsto un piano B: se il maltempo dovesse impedire lo svolgimento della manifestazione il 12 aprile, l’evento sarà rinviato a domenica 19 aprile. Anche in questo caso, l’offerta del biglietto speciale rimarrà valida per permettere ai visitatori di raggiungere i Giardini Estensi con le stesse modalità agevolate.
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