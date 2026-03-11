Addio a monsignor Angelo Centemeri, per 25 anni guida della comunità di Saronno

Lutto a Saronno per la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto della città che si è spento questa mattina all’età di 96 anni. Una vita lunga e intensa, segnata da settant’anni di sacerdozio e da un legame profondo con la comunità saronnese che ha guidato per un quarto di secolo.

Classe 1930, nato a Sesto San Giovanni, don Angelo fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 nel Duomo di Milano. Nel 1982 arrivò a Saronno come prevosto della Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, incarico che avrebbe mantenuto fino al 2007.

Venticinque anni alla guida della comunità

Il suo lungo ministero in città ha segnato un’epoca per la comunità saronnese. Durante i suoi anni alla guida della parrocchia nacquero iniziative destinate a diventare parte stabile della vita cittadina. Nel 1987 prese vita Radio Orizzonti e nel 2000, in occasione del Giubileo, venne avviata la mensa “Amici di Betania”, progetto solidale dedicato alle persone in difficoltà.

Per il suo impegno verso la comunità nel 2005 il Comune di Saronno gli conferì “La Ciocchina”, la massima benemerenza civica destinata a chi si è distinto per il servizio alla città.

Quando nel 2007 lasciò l’incarico di prevosto, monsignor Centemeri non si ritirò dalla vita pastorale. Continuò infatti il suo servizio come cappellano alla casa di riposo Gianetti di Cassina Ferrara, dove abitava, e collaborò con l’Unitre – Università delle tre età, dove svolse attività di docente.

Il legame con la città fino agli ultimi anni

Anche negli anni più recenti non ha mai fatto mancare la sua presenza nei momenti importanti della vita cittadina, come la festa dei patroni Santi Pietro e Paolo e il tradizionale rito del pallone sul sagrato del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Nel giugno 2025 aveva celebrato il traguardo dei settant’anni di sacerdozio, raccogliendo ricordi e riflessioni in un fascicolo autobiografico dal titolo “Storia di un’amicizia”, sintesi del suo percorso umano e spirituale.

Il rosario nella sua chiesa

Nel pomeriggio di oggi, alle 17.30, verrà recitato il rosario nella sala parrocchiale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. La data delle esequie verrà comunicata nelle prossime ore.

Con la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, Saronno perde una figura che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità religiosa e civile della città.