Addio a Volker Silbernagl, sessant’anni di antiquariato tra Daverio e il mondo

Bastava il nome, nel mondo dell’antiquariato: Volker Silbernagl. La sua presenza ha attraversato sessant’anni di mercato italiano ed europeo partendo dalla sua villa di Daverio, e le sale di via Montenapoleone e ora la sua voce e il suo gusto per l’arte si è spenta, in queste ore.

Silbernagl era nel mondo dell’antiquariato dal 1965, con due sedi storiche — la villa di Daverio e uno spazio in via Montenapoleone a Milano — attraverso le quali sono transitate nel corso dei decenni alcune delle opere più significative comparse sul mercato dell’arte. Membro del Collegio dei Periti del Tribunale di Milano dal 1979, era riconosciuto come uno dei massimi esperti italiani nella valutazione e stima di mobili antichi, dipinti e oggetti d’arte dal Trecento all’Ottocento.

Villa Silbernagl, a Daverio, era molto più di una galleria d’antiquariato: era un punto di riferimento per collezionisti, storici dell’arte e appassionati che arrivavano da tutta Europa, e la sua attività non si limitava alla compravendita: la galleria ha partecipato alle principali fiere internazionali — da Torino a Londra, da Venezia a Monte Carlo — e ha prodotto nel tempo cataloghi scientifici curati insieme alle figlie Raffaella e Costanza e a storici dell’arte di primo piano come Aurora Scotti, Giovanni Anzani e Beatrice Buscaroli Fabbri.

L’attività era condotta insieme alla moglie Camilla, con la collaborazione delle figlie Gaia, Raffaella e Costanza.

Lascia la moglie Camilla, le figlie Costanza, Raffaella e Gaia con le rispettive famiglie, il fratello Erwin, i nipoti Alice, Alessandra, Ludovica, Martina e Davide.

I funerali si terranno sabato 28 marzo alle 15.00 presso l’abitazione di Piazza Monte Grappa 4 a Daverio.

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