Varese News

Lombardia

Agricoltori in piazza sotto il Pirellone: Coldiretti lancia a Milano l’SOS per le campagne lombarde

Martedì 10 marzo delegazioni di agricoltori e allevatori da tutta la Lombardia si ritroveranno in piazza Duca d’Aosta per denunciare le difficoltà che stanno mettendo sotto pressione le imprese agricole

Trattoria

Gli agricoltori lombardi tornano in piazza per denunciare le difficoltà che stanno mettendo sotto pressione il settore agricolo.

Martedì 10 marzo alle 10, in piazza Duca d’Aosta a Milano, imprenditori agricoli e allevatori provenienti da tutta la regione parteciperanno a un presidio organizzato da Coldiretti Lombardia sotto il Pirellone.

La mobilitazione vuole richiamare l’attenzione sulle numerose criticità che, secondo l’organizzazione agricola, stanno mettendo «in scacco» le campagne lombarde. Tra queste l’aumento dei costi di produzione, i prezzi riconosciuti agli agricoltori spesso inferiori ai costi, la concorrenza sleale, la burocrazia e i controlli duplicati, ma anche gli effetti degli eventi climatici estremi, la diffusione incontrollata della fauna selvatica, i ritardi nei risarcimenti e il consumo di suolo.

A pesare ulteriormente sul settore, sottolinea Coldiretti, è anche lo scenario internazionale, con la nuova guerra in Medio Oriente e l’ipotesi di nuovi shock energetici, che rischiano di incidere sui costi delle imprese agricole e sulla produzione di cibo.

Agricoltori da tutta la Lombardia

La manifestazione vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da tutte le province lombarde. A guidare la mobilitazione saranno il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli e il direttore Giovanni Benedetti, insieme ai presidenti e ai direttori delle federazioni provinciali.

L’obiettivo è chiedere alle istituzioni regionali misure concrete e strutturali per sostenere il comparto agricolo e garantire la continuità delle imprese che operano sul territorio, chiamate ogni giorno a produrre cibo di qualità, mantenere il presidio delle aree rurali e assicurare occupazione.

Installazioni e flash mob

Per rendere più visibile il messaggio della protesta, in piazza sarà allestita anche un’installazione simbolica che rappresenta la “partita” quotidiana che gli agricoltori sono costretti ad affrontare. Attorno a questa scenografia è previsto anche un flash mob dei giovani di Coldiretti.

Sarà inoltre presentata un’esposizione dedicata ai rincari dal campo alla tavola, per mostrare come i costi e le difficoltà lungo la filiera agroalimentare incidano sul lavoro delle aziende agricole e sui prezzi finali dei prodotti.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.