Agrivarese in città torna a Varese: ai Giardini Estensi prodotti locali, famiglie e il gran finale dell’Olympic Fringe Festival
Agrivarese in città torna nel capoluogo, dopo l'edizione autunno 2025 di Busto Arsizio: domenica 12 aprile i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello si trasformano in una grande mostra mercato a cielo aperto dedicato alle eccellenze agricole del territorio
Agrivarese in città torna nel capoluogo, dopo l’edizione autunno 2025 di Busto Arsizio: domenica 12 aprile i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello si trasformano in una grande mostra mercato a cielo aperto dedicato alle eccellenze agricole del territorio.
La tradizionale manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Varese insieme al Comune, con il supporto operativo di Promovarese, è pensata per avvicinare il grande pubblico — famiglie, bambini e giovani — al mondo agricolo locale, tra produttori, filiere agroalimentari e i valori di una ruralità che resiste e si rinnova a pochi passi dal centro città.
La giornata, già ricca di per sè e da molti anni appuntamento per le famiglie, si arricchisce quest’anno di un ospite d’eccezione: il gran finale dell’Olympic Fringe Festival, rassegna itinerante che ha attraversato la provincia di Varese in cinque tappe coniugando i valori olimpici con le arti di strada. La tappa varesina, inizialmente prevista nel calendario olimpico e poi rimandata, approda proprio ad Agrivarese per chiudere il percorso.
Il festival animerà i Giardini con performance itineranti di acrobazie aeree e coreografie di fuoco distribuite in “isole sceniche”, spettacoli a orari scaglionati e quattro narrazioni tematiche dedicate alla storia e ai valori dei Giochi, raccontate attraverso il linguaggio del circo contemporaneo.
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