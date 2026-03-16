Al Carrozze Hub di Varese il jazz internazionale del Francesco Pinetti Trio

Un’alchimia sonora fatta di eleganza e ricerca, dove la melodia si intreccia con un dialogo costante tra gli strumenti. Venerdì 20 marzo, alle ore 21.00, il palco del Carrozze Hub di Varese ospiterà il Francesco Pinetti International Trio per un nuovo appuntamento della stagione jazz intitolata “Positive Vibes – Jazz for Happiness”. Protagonista della serata sarà una formazione d’eccezione composta da Carlos “El Tero” Buschini al basso, Guido Bombardieri al clarinetto e Francesco Pinetti al vibrafono.

Una combinazione timbrica unica

La proposta musicale del trio si basa su un repertorio di brani originali che sfruttano le diverse anime dei tre strumenti coinvolti. Il calore del clarinetto, la brillantezza metallica del vibrafono e la profondità ritmica del basso creano un amalgama sonoro raffinato e comunicativo. L’obiettivo dei tre musicisti è quello di offrire una musica che sia allo stesso tempo frutto di una profonda ricerca sonora, ma capace di arrivare direttamente all’ascoltatore con immediatezza e intensità.

Storia di percorsi che si intrecciano

L’incontro di questi tre artisti rappresenta anche il ricongiungimento di vecchie amicizie musicali. Francesco Pinetti e Guido Bombardieri, infatti, hanno condiviso i primi passi della loro carriera nel quartetto “Softly Funky”. Dopo anni di percorsi separati, tornano a collaborare in questo progetto arricchendo il loro storico affiatamento con il contributo internazionale di Carlos Buschini. Quest’ultimo, musicista di grande prestigio con numerose registrazioni all’attivo, aveva già collaborato individualmente con entrambi i musicisti in passato, rendendo l’interplay del trio naturale e profondo.

Il jazz come viaggio evocativo

Il concerto si preannuncia come un viaggio musicale senza confini, dove l’esperienza dei singoli componenti confluisce in un’esecuzione collettiva di alto livello. «La formazione propone un repertorio di brani originali – spiegano gli organizzatori – in cui una vena melodica intensa si intreccia con un timbro unico, frutto della combinazione di tre strumenti dal carattere molto diverso». Un’occasione per il pubblico varesino di immergersi in un’atmosfera sospesa tra melodie evocative e virtuosismo.

Informazioni sull’evento

L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 presso gli spazi del Carrozze HUB, situato in via Albani 91 a Varese. La serata promette di essere un momento di grande spessore artistico inserito in una rassegna che punta a trasmettere messaggi positivi attraverso la qualità e la bellezza del jazz contemporaneo.