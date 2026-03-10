Al Cineclub Filmstudio 90 di Varese il documentario Canone Effimero

Appuntamento speciale venerdì 13 marzo alle ore 21 al Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5) per scoprire l’Italia attraverso il documentario Canone Effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio. La coppia di registi impreziosirà l’evento con la loro presenza e risponderà alle domande del pubblico.

Presentato al Festival del Cinem di Berlino 2025, Canone Effimero si è aggiudicato la Menzione speciale della giuria per il Berlinale Documentary Award.

Una storia fatta di frammenti che catturano diverse realtà italiane attraverso un viaggio tra diverse regioni che racconta di musica, canti e strumenti appartenenti e caratterizzanti di ognuna di esse. Ricco in suggestioni e riscoperte, il film parla di noi senza però distogliere lo sguardo dagli oggetti e dalle tradizioni che hanno segnato la nostra storia. Il suo scopo è sottolineare il flebile contrasto tra la forza delle radici culturali e la loro natura passeggera, flebile, quasi destinata a perdersi.

Trama: Un viaggio alla scoperta di un’Italia nascosta e rurale, attraverso le sue tradizioni musicali orali in via di estinzione. Spostandosi tra costruttori solitari di strumenti antichi, cori polivocali e gesti tramandati, il film celebra la resistenza culturale contro un’omologazione sempre più forte.

L’evento sarà riservato ai soci ARCI, se non si è già tesserati è necessario fare richiesta entro 24 ore dall’inizio dell’evento. Qui maggiori informazioni sul tesseramento: https://www.filmstudio90.it/ tesseramento/

I prezzi per l’evento sono: intero € 6,50, ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 4,00 . Per maggiori informazioni sull’evento scrivere alla mail filmstudio90@filmstudio90.it.