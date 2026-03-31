Al Gagarin di Busto una serata con Tano D’Amico: l’immagine e i movimenti degli anni Settanta
I suoi scatti hanno immortalato momenti, storie individuali, dando quasi corpo alle idee. Un racconto che parla ancora all'oggi e che sarà al centro della nuova tappa del ciclo promosso da Quadrifoglio, Laboratorio Lapsus e circolo
Gli occhi di una ragazza, il volto coperto, lo sguardo rivolto ai carabinieri schierati di fronte, evocati dalla divisa nera e la bandoliera bianca.
È uno degli scatti più potenti della fotografia italiana: quello che ritrae una giovane manifestante durante il movimento del ’77. Quel volto – spesso identificato in Simonetta Frau, tra dubbi e diverse rivendicazioni – è diventato nel tempo il simbolo di un’intera generazione. Un’immagine capace di raccontare tensione, coraggio e identità collettiva, firmata da Tano D’Amico.
Quella fotografia è stata scelta per la grafica dell’incontro promosso da Il Quadrifoglio, al Circolo Gagarin di Busto Arsizio: una nuova tappa di un itinerario sui movimenti proposto congiuntamene da Quadrifoglio, Laboratorio Lapsus e Gagarin.
L’appuntamento sarà dedicato al ruolo dell’immagine nei movimenti degli anni Settanta, un periodo in cui la fotografia non era soltanto testimonianza, ma diventava parte attiva del racconto politico e sociale. E Tano D’Amico è stato tra i protagonisti di questo sguardo: un fotografo che ha attraversato decenni di storia italiana documentando proteste, trasformazioni e nuovi modi di vivere.
Le sue immagini hanno saputo restituire gli eventi, le persone, in qualche modo anche le idee stesse fatte immagine: i volti delle manifestazioni, le emozioni collettive, i cambiamenti culturali che hanno attraversato il Paese. Dai cortei alle periferie, dalle assemblee alle piazze, il suo lavoro ha dato forma visiva a una stagione complessa e ancora oggi centrale per comprendere il presente.
Appuntamento giovedì 2 aprile alle 21.15, al circolo di via Galvani 2 (ingresso con tessera Arci).
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