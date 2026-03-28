Varese News

Gallarate/Malpensa

Al laghetto di Ferno torna la primavera: domenica 29 marzo festa tra natura e attività per i bambini

Alla mattina è prevista anche la piantumazione di nuovi alberelli, un gesto simbolico e concreto per valorizzare e prendersi cura dell’ambiente

Luoghi ferno

Domenica 29 marzo il laghetto di via Marco Polo a Ferno riapre le sue porte per celebrare l’arrivo della primavera con una giornata all’insegna della natura, della condivisione e delle attività dedicate ai più piccoli.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici del Laghetto, rappresenta un appuntamento atteso dalla comunità: un’occasione per tornare a vivere uno spazio verde prezioso e per trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme ai volontari e agli “abitanti” del laghetto.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 10 con l’apertura dell’area. A seguire, alle 10.30, è prevista la piantumazione di nuovi alberelli, un gesto simbolico e concreto per valorizzare e prendersi cura dell’ambiente. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, spazio alla creatività con laboratori di pittura e altre attività pensate per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di offrire un momento di incontro semplice e partecipato, capace di unire famiglie, volontari e cittadini nel segno della natura e della convivialità.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: amicidellaghettoferno@gmail.com

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.