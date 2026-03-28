Al laghetto di Ferno torna la primavera: domenica 29 marzo festa tra natura e attività per i bambini

Domenica 29 marzo il laghetto di via Marco Polo a Ferno riapre le sue porte per celebrare l’arrivo della primavera con una giornata all’insegna della natura, della condivisione e delle attività dedicate ai più piccoli.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici del Laghetto, rappresenta un appuntamento atteso dalla comunità: un’occasione per tornare a vivere uno spazio verde prezioso e per trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme ai volontari e agli “abitanti” del laghetto.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 10 con l’apertura dell’area. A seguire, alle 10.30, è prevista la piantumazione di nuovi alberelli, un gesto simbolico e concreto per valorizzare e prendersi cura dell’ambiente. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, spazio alla creatività con laboratori di pittura e altre attività pensate per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di offrire un momento di incontro semplice e partecipato, capace di unire famiglie, volontari e cittadini nel segno della natura e della convivialità.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: amicidellaghettoferno@gmail.com