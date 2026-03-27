Al liceo Legnani di Saronno studenti protagonisti per la “Notte Bianca” del classico

Un pomeriggio per scoprire da vicino il mondo del liceo classico tra laboratori, teatro e attività guidate dagli studenti. Venerdì 27 marzo il liceo Legnani di Saronno apre le porte alla “Notte Bianca”, iniziativa inserita nella Notte nazionale dei licei classici.

L’appuntamento è dalle 17 alle 19 con ingresso da via Volonterio (Porta Aquilone), dove gli studenti accoglieranno i visitatori in Aula Magna. La serata si aprirà con un’esibizione musicale e i saluti istituzionali, prima di entrare nel cuore delle attività.

L’iniziativa è pensata per offrire uno sguardo concreto sul percorso di studi del liceo classico, attraverso esperienze dirette condotte dagli studenti insieme ai docenti.

Il programma prevede la suddivisione dei partecipanti in due itinerari tematici, “Apollo” e “Atena”, che accompagneranno i visitatori tra aule e spazi della scuola. Tra le attività proposte ci saranno laboratori dedicati al mondo antico e alla sua attualità, come “Tutte le strade portano a Roma” o “Cantami o diva”, ma anche riflessioni su temi universali come amore, bellezza e umanità.

Ampio spazio anche al teatro, con rappresentazioni tratte dall’Alcesti di Euripide e momenti di recitazione corale, oltre a incontri tra letteratura e poesia, come il dialogo con i personaggi danteschi.

Elemento centrale della serata sarà il coinvolgimento diretto degli studenti, che guideranno i visitatori nelle attività e presenteranno i lavori realizzati durante l’anno scolastico.

Un modo per raccontare il liceo classico non solo attraverso i programmi, ma soprattutto attraverso le esperienze e le competenze maturate.

La “Notte Bianca” si concluderà alle 19 con un momento finale davanti alla biblioteca. L’iniziativa è aperta a studenti, famiglie e cittadini interessati a conoscere più da vicino l’offerta formativa del liceo Legnani.

Qui tutto il programma nei dettagli