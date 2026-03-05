Al Museo MA*GA di Gallarate torna “Intrecci”: arte e tessitura per 25mila studenti

Al Museo MA*GA di Gallarate torna INTRECCI, il progetto educativo dedicato al linguaggio tessile nato dalla collaborazione con la Maison Missoni. L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, accompagnerà studenti, docenti e pubblico fino a dicembre 2026 con laboratori, masterclass e percorsi formativi che mettono in dialogo arte contemporanea, creatività e tradizione manifatturiera del territorio.

Il progetto, sostenuto dal MA*GA, dalla Maison Missoni, dalla Fondazione Ottavio e Rosita Missoni e dall’Archivio Missoni, propone attività teorico-pratiche dedicate alla tessitura come strumento di conoscenza e sperimentazione. Un modo per avvicinare giovani e adulti alla cultura tessile, partendo dal patrimonio artistico del museo e dal lavoro di Ottavio Missoni.

Un progetto nato durante il Covid

L’idea di INTRECCI è nata in un momento particolare. «Questo progetto è sorto durante i mesi del Covid, mentre stavamo preparando le celebrazioni per il centenario di Ottavio Missoni – racconta Emma Zanella, direttrice del Museo MAGA –. Con Luca Missoni ci siamo chiesti cosa potessimo fare per il territorio in un momento così difficile. Da lì è nata l’idea di MAGA e Missoni per l’arte e l’educazione».

Da quella intuizione è nato un percorso che negli anni si è consolidato e ampliato, coinvolgendo migliaia di partecipanti tra scuole, università e pubblico adulto.

Arte, colore e tessitura

Il cuore del progetto è l’incontro tra linguaggi artistici e tecniche della tessitura. I partecipanti lavorano su piccoli telai da tavolo sperimentando filati, materiali e combinazioni cromatiche, spesso ispirati alle opere presenti nelle mostre del museo.

«Il progetto mette in relazione i linguaggi delle arti visive, soprattutto quelli legati al colore e alla composizione, con le tecniche della tessitura – spiega Lorena Giuranna, responsabile del Dipartimento Educazione e Alta Formazione del MA*GA –. È un appuntamento molto atteso e ogni anno vede una partecipazione molto ampia da parte delle scuole e del pubblico».

L’edizione 2026 dialoga in particolare con la programmazione espositiva dedicata all’arte astratta, con le mostre Kandinsky e l’Italia e Qui e altrove. Gli ambienti di Paolo Scheggi 1964-1971, offrendo nuovi spunti di lavoro sui temi della forma e del colore.

Dai licei alle masterclass per adulti

INTRECCI propone due principali percorsi. Da una parte le masterclass “A ritmo di telaio”, dedicate a docenti e pubblico adulto, che permettono di sperimentare direttamente il lavoro di tessitura utilizzando filati messi a disposizione dalla Maison Missoni.

Dall’altra i laboratori per le scuole secondarie, tra cui il percorso “La trama racconta” per le scuole di primo grado e il corso teorico-pratico “Arti e mestieri” rivolto agli studenti delle superiori, pensato anche come attività di orientamento alle professioni del settore tessile.

Negli ultimi cinque anni il progetto ha coinvolto circa 25 mila studenti, provenienti non solo dal territorio ma anche da altre province lombarde e dal Piemonte.

Manualità e creatività

Per l’amministrazione comunale l’iniziativa rappresenta anche un modo per valorizzare la manualità e la creatività dei giovani. «Questi laboratori aiutano i ragazzi a sviluppare la creatività unendola a un lavoro manuale che negli anni si è un po’ perso – sottolinea Claudia Mazzetti, assessore alla Cultura di Gallarate –. È bello vedere la concentrazione con cui realizzano i loro progetti e come da trama e ordito nascano lavori sempre diversi, frutto della personalità di ciascuno».

Un’esperienza che lascia il segno

Il progetto ha anche una dimensione di orientamento professionale, avvicinando i giovani a un settore che ha segnato la storia industriale del territorio.

«Molti ragazzi arrivano qui senza sapere cosa faranno – osserva Luca Missoni, direttore artistico dell’Archivio Missoni – e scoprono l’entusiasmo di creare qualcosa con le proprie mani. È un lavoro semplice ma capace di dare grande soddisfazione artistica e anche consapevolezza personale».

Non mancano i risultati concreti. «Un bambino che partecipò al primo laboratorio cinque anni fa oggi frequenta il liceo artistico ed è entrato in bottega in un atelier milanese – racconta Francesca Chiara, responsabile dei progetti corporate del MA*GA –. Il nostro obiettivo è portare i ragazzi dalla progettazione alla realizzazione di un vero prodotto tessile».

Il progetto, premiato anche da Confindustria nazionale e richiesto da università e centri di ricerca, continua così a crescere, rafforzando il dialogo tra arte, educazione e impresa.