Al PalaVelmaio di Arcisate arriva “Laghi d’Inchiostro”, la prima fiera della narrativa fantastica

Nel Varesotto nasce una nuova manifestazione dedicata agli appassionati di letteratura fantastica. Si chiama “Laghi d’Inchiostro” e debutterà il 19 e 20 settembre al PalaVelmaio di Arcisate, con due giornate pensate per mettere in contatto autori, editori e lettori dei generi fantasy, fantascientifico e weird.

La fiera sarà a ingresso gratuito, sia per il pubblico sia per gli espositori, e vuole diventare uno spazio di incontro per un settore editoriale sempre più diffuso e apprezzato anche in Italia.

Una fiera dedicata alla narrativa fantastica

Durante la manifestazione sono previsti presentazioni di libri, panel tematici, firmacopie e incontri con autori ed editori specializzati nella narrativa fantastica.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un appuntamento capace di riunire in un unico luogo gli appassionati di questi generi, offrendo occasioni di confronto, scoperta e dialogo tra chi scrive, chi pubblica e chi legge storie di fantasia.

Il Premio letterario Ugo Prevosti

Il percorso verso la prima edizione della fiera si apre con il Premio letterario Ugo Prevosti, un concorso gratuito dedicato alla narrativa breve fantastica.

Il tema scelto per questa prima edizione è “Il lago”. Possono partecipare racconti inediti in lingua italiana appartenenti ai generi fantasy, fantascienza, horror o weird, con una lunghezza massima di 6.000 caratteri spazi inclusi.

La partecipazione è gratuita e gli elaborati dovranno essere inviati entro la mezzanotte del 30 giugno 2026 all’indirizzo email concorso@laghidinchiostro.it.

I finalisti saranno annunciati all’inizio di settembre, mentre il racconto vincitore sarà proclamato sabato 19 settembre, durante la prima giornata della fiera.