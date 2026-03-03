Al Policlinico di Roma asportato un tumore al seno senza incidere la mammella. Francesca Rovera “Il futuro è già qui”

Un passo fondamentale nella cura del tumore al seno è stato compiuto recentemente al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, diretta dal professor Oreste Claudio Buonomo, grazie a un innovativo intervento chirurgico che riduce notevolmente il trauma per il paziente.

Si è trattato di una mastectomia endoscopica, eseguita per la prima volta in Italia, che non solo ha evitato l’uso dell’anestesia generale, ma ha anche permesso di eseguire l’operazione senza incisioni visibili sulla mammella e con una dimissione del paziente entro 24 ore. Un traguardo che segna una rivoluzione nel trattamento di questa malattia, in particolare sotto il profilo estetico e della qualità della vita.

La tecnica e l’innovazione

Grazie all’impiego di tecniche endoscopiche mini-invasive, il chirurgo ha praticato una piccola incisione di soli tre centimetri a livello dell’ascella, evitando tagli sul seno. In questo modo è stata preservata l’integrità cutanea della mammella, garantendo un risultato estetico molto favorevole.

Inoltre, l’intervento è stato eseguito in anestesia loco-regionale, con la paziente sveglia durante la procedura: questo ha comportato una riduzione dello stress per l’organismo e ha velocizzato il recupero post-operatorio, consentendo alla paziente di tornare alle sue normali funzioni già pochi minuti dopo l’intervento.

La chirurgia mini-invasiva e l’approccio anestesiologico regionale rappresentano una vera e propria svolta nel trattamento del tumore al seno.

Il commento della professoressa Francesca Rovera: “Il futuro è già qui”

La professoressa Francesca Rovera, Direttore della Breast Unit dell’ASST Sette Laghi di Varese, ha commentato con entusiasmo il risultato dell’equipe del Policlinico romano: «Il miglioramento che stiamo vedendo, in generale, nella gestione complessiva del tumore al seno, in particolare negli ultimi anni, è principalmente di tipo farmacologico, con l’introduzione di farmaci sempre più personalizzati. Grazie alla conoscenza più approfondita della biologia del tumore e all’evoluzione della target therapy, oggi è possibile somministrare farmaci che colpiscono in modo mirato le cellule tumorali, riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia del trattamento.

In particolare, l’introduzione di medicinali come gli inibitori delle cicline e l’immunoterapia ha aperto nuove prospettive nella cura del carcinoma mammario. Questi progressi hanno sicuramente contribuito a ottenere tassi di guarigione oncologica molto elevati».

La professoressa Rovera sottolinea, però, che anche l’approccio chirurgico sta evolvendo: «L’obiettivo del chirurgo resta sempre quello di asportare la malattia e c’è una crescente attenzione alla qualità della vita della paziente. Le incisioni sono sempre più piccole, le ricostruzioni mammarie sempre più ottimali, e l’utilizzo di tecniche endoscopiche permette di ridurre al minimo il trauma fisico» ha spiegato.

Anche a Varese, la Breast Unit dell’ASST Sette Laghi sta adottando tecniche sempre più avanzate, lavorando per implementare approcci mini-invasivi che migliorano la precisione e riducono i rischi: «I nostri anestesisti stanno sperimentando anestesie selettive, come i blocchi loco-regionali, che consentono di operare anche pazienti con alto rischio anestesiologico, senza ricorrere all’anestesia generale. Questori approccio, che viene ormai utilizzato con crescente frequenza, consente di ridurre il dolore post-operatorio e permette a molte pazienti di affrontare l’intervento chirurgico con un rischio significativamente ridotto».

Un futuro sempre più roseo per le pazienti

«La chirurgia del tumore al seno sta vivendo una trasformazione profonda – ha concluso la professoressa Rovera – Questi progressi non solo riducono l’impatto fisico e psicologico dell’intervento, ma stanno aprendo nuove strade per migliorare la qualità della vita delle pazienti e rendere la chirurgia sempre più sicura e mirata».