Al Sacro Monte cambia pelle il ristorante Le Colonne: Battistoni passa il testimone, arriva Santinon

Dopo anni alla guida del ristorante Le Colonne al Sacro Monte di Varese, lo chef Silvio Battistoni ha lasciato la gestione del locale. Ad annunciarlo è stato lui stesso a fine febbraio con un messaggio sui social, in cui ha parlato di un momento sentito come «giusto per rimettersi in movimento in modo diverso».

Al suo posto, nel panoramico locale di via Fincarà, arriva Riccardo Santinon, il gestore del Borducan, storico locale del Sacro Monte a pochi passi dal Le Colonne.

Il passaggio non è stato improvvisato: Santinon lavora al progetto da undici mesi. «La scelta è arrivata quasi naturalmente – spiega – Battistoni mi aveva annunciato le sue intenzioni, e la proprietà dell’edificio del Le Colonne è la stessa del Borducan». Due locali con una identità ben definita: nel caso del Borducan, per esempio, quella romantica, raccolta, vocata alle merende e all’atmosfera più intima, data anche dalle sue dimensioni.

Il Colonne nascerà invece con una personalità diversa e distinta. L’idea è quella di un locale che punti sugli aperitivi e sul pranzo in famiglia, valorizzando la terrazza — ampia e panoramica — e gli spazi aperti. Il format prevede un bar e caffetteria con menu bistrot e una piccola sala da tè, mentre la sala ristorante vera e propria sarà per ora riservata agli eventi, per i quali è già disponibile. L’apertura al pubblico è prevista per maggio, e il progetto include anche dieci nuove camere.

Battistoni, dal canto suo, non si è fermato. Dopo aver “passato il testimone” come ha scritto lui stesso, ha scelto una forma di lavoro più personale e diretta: chef a domicilio, corsi privati e consulenze per i ristoratori, come racconta sul suo sito silviobattistonichef.it. «La stessa filosofia di sempre», scrive, «ma con una forma nuova».