Al Teatro Duse di Besozzo va in scena “A casa la sapevo”: l’ironia del mondo della scuola

Il mondo della scuola, con i suoi paradossi, le sue ansie e i suoi dialoghi esilaranti, sale sul palco del Teatro Duse di Besozzo. Sabato 7 marzo alle ore 21.00, la stagione teatrale cittadina propone il quarto appuntamento in cartellone con lo spettacolo «A casa la sapevo», una produzione firmata Chronos3 in collaborazione con il Circuito CLAPS. Al centro della scena la figura di Leonardo Bassi, un giovane supplente di italiano che si ritrova a navigare tra le acque agitate di una scuola fatta di genitori esigenti, colleghi imprevedibili e una classe invisibile che osserva il mondo degli adulti.

Il precariato e la sfida educativa

Protagonista della vicenda è un docente alle prime armi che deve fare i conti con una realtà scolastica caotica e surreale. Tra una stampante che sembra avere una coscienza politica propria e i tentativi di riparazione di due bizzarri bidelli, lo spettacolo mette a nudo le fragilità del sistema educativo. Il racconto si muove tra l’ora di ricevimento — momento di scontro frontale tra scuola e famiglia — e la vita quotidiana dietro la cattedra, ponendo una domanda che assilla il protagonista: vale davvero la pena investire così tanto in un ruolo spesso sottovalutato?

Riflettere sulla responsabilità collettiva

L’opera invita il pubblico a guardare con ironia e profondità al delicato equilibrio tra insegnare e imparare, analizzando come la “terza generazione” venga costantemente giudicata e temuta dagli adulti. Non è solo la storia di un insegnante, ma un affresco sulle responsabilità del mondo adulto nei confronti dei più giovani, trattato con un linguaggio brillante e attuale che evita i cliché per cercare piccoli spiragli di speranza nel rapporto educativo.

Il commento dell’amministrazione

L’importanza del tema è stata sottolineata anche dalle istituzioni locali, che vedono nel teatro uno strumento di analisi sociale. «Dopo i primi partecipati appuntamenti – il commento di Silvia Sartorio, Assessore alla Cultura di Besozzo – arriva al Teatro Duse uno spettacolo brillante, ironico e profondamente attuale che parla a tutti noi, genitori, insegnanti, ex studenti. Questa storia è un’occasione per riflettere insieme e sorridere su un’esperienza che ci accomuna. Perché l’educazione non è mai una questione privata: è una responsabilità collettiva che ci tocca da vicino».

Info e biglietteria

I biglietti per la serata sono disponibili al costo di 15 euro (ridotti a 6 euro per gli under 12 e a 10 euro per la fascia 13-25 anni). È possibile acquistare i tagliandi online sul sito di Circuito CLAPS, presso i punti vendita Vivaticket o direttamente in teatro la sera stessa, a partire da un’ora prima dell’inizio. La stagione besozzese si chiuderà poi sabato 28 marzo con l’ultimo appuntamento dedicato al tema del bullismo.