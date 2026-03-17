Al Teatro Giuditta Pasta “Letizia va alla guerra”: tre donne e due guerre per una storia che attraversa il ‘900

Martedì 17 marzo alle 20,45 va in scena lo spettacolo “Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana”, scritto e interpretato da Agnese Fallongo insieme a Tiziano Caputo

Questa sera – martedì 17 marzo – il sipario del Teatro Giuditta Pasta di Saronno si alza per lo spettacolo “Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana”, scritto e interpretato da Agnese Fallongo insieme a Tiziano Caputo. L’appuntamento è alle 20.45, all’interno della rassegna Contemporanea, con un momento di approfondimento alle 20.00 grazie all’incontro “Oltre il Sipario”.

Tre donne, due guerre, un unico destino

Tre grandi donne, due guerre mondiali e un filo sottile a unirle: lo stesso nome, Letizia, e un destino che attraversa il Novecento.

Lo spettacolo è un racconto tragicomico, fatto di tenerezza e verità, che porta in scena tre figure femminili del popolo travolte dagli eventi della storia. Donne che, nel pieno della guerra, si trovano a cambiare la propria vita e a compiere, in nome dell’amore, piccoli ma decisivi atti di coraggio.

La prima Letizia è una giovane sposa siciliana che parte verso il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale per cercare il marito Michele. La seconda è un’orfanella cresciuta a Littoria, riconosciuta dalla zia solo una volta adulta, che arriva a Roma proprio mentre l’Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale, trovandosi a vivere una realtà difficile e contraddittoria. Infine c’è Suor Letizia, anziana religiosa veneta dai modi bruschi, che diventa il sorprendente punto di contatto tra queste esistenze lontane ma profondamente intrecciate.

Teatro e musica tra comicità e dramma

Con soli due attori in scena, lo spettacolo dà vita a una galleria di personaggi, alternando registri e linguaggi. I dialetti siciliano, romano e veneto si intrecciano con musica dal vivo, canti popolari, grammelot e richiami alla commedia dell’arte.

La chitarra di Tiziano Caputo accompagna la narrazione, creando un dialogo continuo tra parola e musica, mentre la regia di Adriano Evangelisti costruisce un equilibrio tra ironia, dramma e leggerezza.

Premi e riconoscimenti

“Letizia va alla guerra” ha ottenuto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui il premio come migliore novità teatrale e quello per migliore attrice giovane ad Agnese Fallongo, oltre a premi della critica e riconoscimenti in rassegne dedicate al teatro al femminile.

Prodotto dal Teatro degli Incamminati, lo spettacolo si inserisce nel progetto Varese Cultura 2030, portando sul palco storie di donne che attraversano la storia cercando autonomia, dignità e libertà.

Un racconto che, pur ambientato nel passato, parla al presente e invita a riflettere sul ruolo delle donne, sulla guerra e sulle scelte che segnano una vita.