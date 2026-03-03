Al Teatro Sociale di Busto Arsizio si apre il Festival BAClassica 2026 con l’Orchestra del Conservatorio di Milano

L’inaugurazione della IXª edizione del Festival BAClassica “Dialoghi Musicali” si terrà giovedì 5 marzo presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio alle ore 21.00 e sarà affidata all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano diretta da Alessandro Bombonati.

Si parte con la celebre Ouverture da La Gazza Ladra di Rossini che sarà seguita dal Concerto per Violino e orchestra in mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, una delle pagine più famose del repertorio violinistico, eseguito da Silvia Borghese, giovanissimo talento cresciuto all’interno dell’Istituto milanese che ha al suo attivo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Il concerto si concluderà con le grandiose Metamorfosi Sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber di Paul Hindemith, opera del 1943 nata da un’idea del coreografo Léonide Massine che aveva richiesto al compositore un balletto basato su melodie di Weber. Per motivi diversi questo progetto non si realizzò, ma Hindemith proseguì ugualmente creando una brillante e sontuosa composizione per orchestra. I temi sono elaborati e variati in modo da alternare periodicamente l’intera orchestra con solisti e gruppi strumentali ristretti, come se si trattasse di una visione moderna dell’antico “concerto grosso”.

Organizzato dall’Associazione Musicale G. Rossini ETS in collaborazione con la Città di Busto Arsizio, l’edizione 2026 mantiene l’elevato livello qualitativo espresso fin dalla prima edizione con artisti di assoluto prestigio internazionale affiancati da nuovi giovani talenti che non mancheranno di entusiasmare il pubblico e si concluderà sabato 14 marzo con il concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami.

Le informazioni

GIOVEDÌ 5 MARZO ORE 21.00

TEATRO SOCIALE – Via Dante Alighieri, 20

Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano

Silvia Borghese, violino

Alessandro Bombonati direttore

ROSSINI Ouverture da La gazza ladra

MENDELSSOHN-BARTHOLDY Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64

I. Allegro molto appassionato – II. Andante – III. Allegretto non troppo. Allegro molto vivace, violino

HINDEMITH Metamorfosi sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber (Versione 1943)

I. Allegro – II. Turandot, Scherzo – III. Andantino – IV. Marsch

BIGLIETTI: oooh.events

€ 15.00 intero, € 10.00 ridotto per under 26 e over 65

