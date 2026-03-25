Al termovalorizzatore di Busto arriva il turbogruppo per teleriscaldamento. Si risparmieranno 7 milioni di metri cubi di gas
Con l’installazione del nuovo impianto si entra nel vivo dei lavori di ammodernamento dell’impianto per le reti di teleriscaldamento Busto Arsizio, Legnano e Castellanza
Al termovalorizzazione Neutalia di Borsano nella giornata di mercoledì 25 marzo è giunto il nuovo turbogruppo completo di tutti gli accessori e sistemi ausiliari.
Rappresenta un primo passaggio strategico e funzionale nel percorso di riqualificazione energetica dell’esistente piattaforma WTE di Neutalia.
L’intervento è pensato nell’ottica di introdurre una nuova tecnologia più performante, capace di aumentare in modo significativo l’efficienza elettrica dell’impianto e, contestualmente, valorizzare l’energia termica prodotta.
Grazie al nuovo turbo-gruppo, infatti, sarà possibile alimentare le reti di teleriscaldamento locale dei soci Agesp e Amga che servirà circa 500 utenze nei Comuni di Busto Arsizio, Legnano e Castellanza.
“E’ un obiettivo concreto che si traduce in benefici tangibili per il territorio e la comunità. L’intervento porterà ad importanti miglioramenti sotto diversi punti di vista. In primo luogo, consentirà un significativo efficientamento ed una maggior autonomia energetica
dell’impianto, grazie all’estrazione regolata di vapore in assetto cogenerativo. E questo permetterà di produrre energia termica destinata sia all’autoconsumo che alla cessione alla rete nazionale, andando a recuperare calore che altrimenti andrebbe disperso”.
I benefici ambientali saranno, poi, altrettanto rilevanti: si stima una riduzione del consumo di gas per il riscaldamento pari a circa 7 milioni di metri cubi all’anno (equivalenti a circa 5.500 tonnellate di petrolio) e una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 6.000 tonnellate annue.
Dal punto di vista tecnico, il nuovo turbo-gruppo opererà in assetto cogenerativo con una potenza termica ceduta al teleriscaldamento fino 22 MWt e una potenza elettrica prodotta fino a 16 MWe.
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