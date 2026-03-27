Al Tigros di Buguggiate la raccolta uova per i bambini della Casa del Giocattolo Solidale
I volontari saranno presenti nell'area commerciale per accogliere le donazioni dei clienti per tutta la giornata di venerdì 27 e sabato 28 marzo
Un piccolo gesto dolce per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile. È partita questa mattina (venerdì 27 marzo), presso il punto vendita Tigros di Buguggiate in via Verdi 24, la raccolta benefica di uova di Pasqua organizzata dai volontari de La Casa del Giocattolo Solidale.
L’iniziativa, che mira a garantire “un uovo di Pasqua per tutti i bambini”, è dedicata in particolare ai minori provenienti da contesti familiari di fragilità economica o sociale della zona. I volontari saranno presenti nell’area commerciale per accogliere le donazioni dei clienti per tutta la giornata di oggi e di domani.
I dettagli dell’iniziativa
La modalità è quella della “spesa sospesa”: chiunque lo desideri può acquistare un uovo di cioccolato e consegnarlo direttamente ai volontari dopo le casse.
Dove: Tigros di Buguggiate (Via Verdi, 24).
Quando: Venerdì 27 e sabato 28 marzo.
Destinatari: Bambini seguiti dalle reti di assistenza della Casa del Giocattolo Solidale.
L’associazione, nota sul territorio per il suo impegno costante nel contrasto alla povertà educativa e nel supporto ludico ai più piccoli, rinnova così il suo appuntamento pasquale per far sì che la festività non lasci indietro nessuno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.