Al Tigros di Buguggiate la raccolta uova per i bambini della Casa del Giocattolo Solidale

Un piccolo gesto dolce per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile. È partita questa mattina (venerdì 27 marzo), presso il punto vendita Tigros di Buguggiate in via Verdi 24, la raccolta benefica di uova di Pasqua organizzata dai volontari de La Casa del Giocattolo Solidale.

L’iniziativa, che mira a garantire “un uovo di Pasqua per tutti i bambini”, è dedicata in particolare ai minori provenienti da contesti familiari di fragilità economica o sociale della zona. I volontari saranno presenti nell’area commerciale per accogliere le donazioni dei clienti per tutta la giornata di oggi e di domani.

I dettagli dell’iniziativa

La modalità è quella della “spesa sospesa”: chiunque lo desideri può acquistare un uovo di cioccolato e consegnarlo direttamente ai volontari dopo le casse.

Dove: Tigros di Buguggiate (Via Verdi, 24).

Quando: Venerdì 27 e sabato 28 marzo.

Destinatari: Bambini seguiti dalle reti di assistenza della Casa del Giocattolo Solidale.

L’associazione, nota sul territorio per il suo impegno costante nel contrasto alla povertà educativa e nel supporto ludico ai più piccoli, rinnova così il suo appuntamento pasquale per far sì che la festività non lasci indietro nessuno.