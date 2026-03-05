Al Tumiturbi a Varese lo spettacolo “Spose del vento”, l’adultera del Seicento e la donna del futuro

La Compagnia Teatro Centrifuga presenta a Varese “Spose del vento”, scritto e diretto da Giuseppe Guerrieri: lo spettacolo andrà in scena sabato 7 marzo alle ore 21.30 ai Magazzini Tumiturbi in via Carlo De Cristoforis 5.

Spose del vento è uno spettacolo che nasce dal desiderio di indagare il femminile, di andare alla sua essenza. La scintilla di questo desiderio è stata il ritrovamento da parte della ricercatrice storica Claudia Migliari, nell’archivio parrocchiale di Arcisate, di documenti della prima metà del Seicento riguardanti la vicenda di un’adultera.

Lo spettacolo, attraverso un intrecciarsi di prosa, poesia e inserti musicali, racconta la storia di due donne: un’adultera del Seicento e una sacerdotessa di un futuro prossimo imprecisato. Cosa hanno in comune? Forse una particolare connessione con il soffio vitale che le attraversa, una speciale condizione di disponibilità verso il vento che le muove e le porta al di fuori delle convenzioni sociali e delle gerarchie.

“Una violenta grandinata ha distrutto tutti i raccolti della zona. Una voce comincia a farsi largo tra la gente: la grandinata è il castigo divino per la cattiva condotta di Giacomina, accusata di adulterio. Giacomina è una donna libera dai pregiudizi e dalle convenzioni della propria epoca. Una madre che combatte per la salvezza dei propri figli, una moglie maltrattata, fedele innanzitutto al proprio amore. La seconda parte dello spettacolo è ambientata in un futuro prossimo imprecisato a Milano. Un’estate arida svuota la città e in una notte di agosto una sacerdotessa si trova a fare i conti con il senso della sua scelta di vita. Le donne e gli uomini hanno ormai pari diritti, ma c’è ancora qualcosa nelle loro vite che continua a mancare. Il mondo è rimasto lo stesso: quello costruito dai maschi per i maschi.”

SPOSE DEL VENTO

con Elisa Baio e Giuseppe Guerrieri

testo e regia Giuseppe Guerrieri

costumi Federica Ponissi

ricerche storiche Claudia Migliari

Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro