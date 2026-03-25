Al via dal 1° aprile i lavori di riqualificazione dell’Ospedale San Paolo a Milano

Partiranno il prossimo 1° aprile i lavori di riqualificazione dell’Ospedale San Paolo di Milano, presidio dell’ASST Santi Paolo e Carlo e punto di riferimento per l’area sud-ovest della città metropolitana.

L’intervento, dal valore complessivo di 110 milioni di euro, è finanziato per 50 milioni da Regione Lombardia e per i restanti 60 milioni da fondi ministeriali previsti nell’Accordo di Programma del dicembre 2023. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e dal direttore generale dell’ASST Simona Giroldi.

I lavori si inseriscono nel piano di ammodernamento della sanità lombarda e saranno suddivisi in più fasi: gli interventi preliminari si svolgeranno tra aprile e dicembre 2026, mentre le opere principali partiranno a gennaio 2027 con conclusione prevista entro giugno 2032. Durante tutto il cantiere sarà garantita la continuità dell’attività sanitaria.

Il progetto prevede la riqualificazione complessiva della struttura con 468 posti letto rinnovati, 122 nuovi ambulatori, 6 sale endoscopiche e 3 sale operatorie per la Day Surgery, oltre a una revisione dei percorsi interni per migliorare accessibilità ed efficienza.

Contestualmente, sono stati illustrati anche gli interventi recenti nei presidi dell’ASST: al San Paolo sarà attivata ad aprile la nuova Medicina d’Urgenza, mentre al San Carlo sono stati inaugurati il nuovo Ospedale di Comunità e il Pronto Soccorso Pediatrico-Ortopedico.