Al via la nuova stagione della Navigazione sul Lago Maggiore: più corse dal 28 marzo e nuove tariffe da aprile
Scatta il nuovo orario con un potenziamento dei collegamenti sul Verbano. Dal 1° aprile entrano in vigore le nuove tariffe sui laghi Maggiore, Garda e Como, ma gli abbonamenti restano invariati
A partire da sabato 28 marzo, la Navigazione Laghi introduce infatti l’orario primaverile sul Lago Maggiore, con un potenziamento delle corse e una rimodulazione degli orari per rispondere alla crescita della domanda, soprattutto turistica.
L’aggiornamento del servizio riguarda in particolare i collegamenti tra le principali località del lago, come con un incremento delle tratte giornaliere e una maggiore frequenza nei momenti di maggiore affluenza. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e favorire gli spostamenti sia dei residenti sia dei visitatori.
Le novità non si fermano agli orari. Dal 1° aprile 2026 entreranno infatti in vigore anche le nuove tariffe per il trasporto pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. L’adeguamento tariffario riguarda i biglietti ordinari, mentre resta invariato il costo degli abbonamenti, che non subiranno alcun aumento.
Un doppio aggiornamento, quindi, che segna l’avvio della stagione primaverile per la navigazione interna e che punta a rendere il servizio più efficiente e in linea con le esigenze di mobilità del territorio.
Per consultare nel dettaglio gli orari aggiornati e le nuove tariffe è possibile visitare il sito ufficiale della Navigazione Laghi.
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