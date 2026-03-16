Al via la riqualificazione di via Portici a Saronno: lavori per sicurezza, pavimentazione e illuminazione

A Saronno prende il via un intervento di riqualificazione urbana nel cuore del centro cittadino. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio dei lavori in via Portici, con un progetto di messa in sicurezza e restauro della pavimentazione che interesserà un’area di circa 2mila metri quadrati e che punta a migliorare decoro, funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico della zona. I lavori dureranno circa 180 giorni, con conclusione prevista entro ottobre 2026.

Un intervento strutturale nel cuore della città

Il progetto riguarda una delle vie più frequentate e simboliche del centro storico E prevede innanzitutto il rifacimento completo della pavimentazione, sostituendo quella attualmente degradata con materiali più resistenti e coerenti con l’identità architettonica del centro cittadino, come pietra naturale e porfido.

Accanto alla riqualificazione pavimentazione, è previsto anche un intervento sui sottoservizi: saranno infatti realizzati nuovi cavidotti per migliorare la gestione delle reti e facilitare eventuali manutenzioni future, oltre al potenziamento della videosorveglianza.

Nuova illuminazione per valorizzare i monumenti

L’intervento guarda anche alla valorizzazione del patrimonio storico presente lungo la via. È previsto infatti un rafforzamento dell’illuminazione pubblica, con luci dedicate ai monumenti di Giuditta Pasta e della Croce, per mettere maggiormente in risalto due elementi simbolici della storia cittadina.

L’obiettivo è quello di restituire pieno decoro a una delle aree più centrali di Saronno, migliorandone al tempo stesso sicurezza e fruibilità.

Lavori divisi in cinque lotti

Per ridurre al minimo i disagi a residenti e attività commerciali, il cantiere sarà organizzato in cinque lotti funzionali, che permetteranno di procedere per fasi lungo tutta via Portici.

Parallelamente ai lavori, il Comune ha programmato una serie di incontri con residenti e commercianti dell’area, che si terranno nell’aula magna del municipio per coordinare le esigenze legate agli accessi e alle attività di carico e scarico merci.

Il primo appuntamento è previsto per questa sera, lunedì 16 marzo, mentre gli incontri successivi si svolgeranno tra aprile e maggio, seguendo la progressione dei diversi lotti di cantiere.

Il confronto con cittadini e commercianti

«Siamo consapevoli dell’importanza strategica di via Portici – dice l’Amministrazioone – per questo abbiamo scelto la strada di coinvolgere i cittadini residenti e i commercianti attraverso una serie di incontri che permetteranno di ridurre al massimo i disagi legati alle necessità di carico e scarico merci e all’accesso alle proprietà, assicurando che il cantiere proceda spedito per contenere al minimo l’impatto quotidiano».

I cinque lotti e gli incontri

Il cronoprogramma dei lavori:

Lotto 1 – Area: da viale del Lino a via Portici sud

Periodo: dal 23 marzo 2026 alla seconda decade di aprile

Lotto 2 – Area: via Portici, intersezione con via P.L. Monti

Periodo: dalla terza decade di aprile alla prima decade di giugno

Lotto 3 – Area: via Portici nord

Periodo: dalla seconda decade di giugno a fine luglio

Lotto 4 – Area: piazza Riconoscenza, fino all’intersezione con vicolo del Caldo

Periodo: da agosto a metà settembre

Lotto 5 – Area: piazza Riconoscenza, tra vicolo del Caldo e vicolo del Freddo

Periodo: da metà settembre a fine ottobre

Qui sotto il calendario degli incontri e la planimetria dei cinque lotti di lavori