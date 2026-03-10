Al voto per la prima volta: dibattito sul referendum al Liceo Manzoni di Varese

Seduti in aula magna, pronti a votare per la prima volta. Al liceo Manzoni di Varese, gli studenti maggiorenni si sono confrontati con il referendum costituzionale attraverso un dibattito pensato appositamente per loro tra professionisti del diritto schierati su fronti opposti. L’iniziativa, organizzata dal presidente del consiglio di istituto Andrea Zanotti e dal dirigente Francesco Maieron, ha messo faccia a faccia il sì e il no, lasciando ai ragazzi il compito di ascoltare, valutare e formarsi un’opinione.

A portare le rispettive posizioni sono state due avvocatesse varesine: Elisabetta Bertani, presidente delle Camere Penali di Varese e voce dei comitati per il sì, ed Elisabetta Cioffi, rappresentante dei comitati per il no. Il confronto, moderato dalla professoressa di diritto Annalisa Ricardi, non è rimasto sempre nei toni pacati: il dibattito si è fatto a tratti acceso, rendendo l’incontro ancora più vivace e formativo per i presenti.

Due gruppi, due approcci

L’incontro è stato strutturato in due sessioni distinte, calibrate sul profilo degli studenti. Il primo gruppo era composto dagli alunni del corso LES — Liceo Economico Sociale — che già studiano diritto nel loro percorso curricolare: con loro il confronto ha potuto spingersi su un piano più tecnico e approfondito, affrontando i nodi giuridici della riforma con un linguaggio specialistico. Il secondo gruppo, formato dagli studenti del linguistico e delle scienze umane, ha invece seguito un incontro di taglio più divulgativo, accessibile anche a chi non ha una preparazione specifica in materia costituzionale.

Una scelta pedagogica efficace, che ha permesso di adattare i contenuti senza sacrificarne la sostanza, e che ha contribuito a mantenere alto il livello di attenzione in entrambe le sessioni.

«Finalmente lontani dagli slogan»

A colpire è stato il riscontro degli studenti, unanimemente positivo. La qualità del confronto — serio, argomentato, talvolta animato — ha rappresentato una boccata d’aria rispetto alla comunicazione a cui i ragazzi sono abituati sui social network, dove il dibattito politico si riduce spesso a meme, slogans e frasi ad effetto.

La voglia di arrivare alle urne con consapevolezza è emersa con chiarezza dal comportamento in aula: i ragazzi hanno seguito l’intero dibattito con attenzione e partecipazione, dimostrando che, quando si offre loro un’occasione di approfondimento reale, la risposta non manca.