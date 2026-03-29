Alberi tagliati a Casciago, il sindaco Reto replica a Italia Nostra: «Basta polemiche pretestuose, la priorità è la sicurezza»

Precisazione del sindaco di Casciago Mirko Reto in merito alla posizione di Italia Nostra

Gentile Redazione,

leggo e rispondo puntualmente alla comunicazione di Italia Nostra perché sia chiara, una volta per tutte, la natura pretestuosa e provocatoria delle affermazioni contenute nella loro lettera.

1. Attacco ai tecnici e agli agronomi

È grave e inaccettabile che, sotto forma di “contributo”, si metta in discussione in modo del tutto gratuito la professionalità dei tecnici comunali e degli agronomi incaricati.

Le valutazioni effettuate non sono opinioni, ma perizie tecniche assunte sotto responsabilità professionale e amministrativa.

Oggi esiste un pool di agronomi che converge sulla necessità di intervenire: insinuare il contrario significa screditare competenze qualificate senza alcun titolo, alimentando confusione anziché contribuire alla soluzione del problema.

2. Sicurezza: il punto centrale che si tenta di aggirare

Si continua a spostare il focus su elementi marginali – come la data di impianto del filare o valutazioni teoriche sul sistema radicale – evitando il punto vero: la sicurezza.

Un albero è già caduto. Un altro lo scorso luglio e ci è andata bene.

Questo non è un dibattito accademico, ma un fatto concreto che impone decisioni immediate.

Il viale è frequentato quotidianamente, anche da minori diretti al bike park: chi amministra ha il dovere di prevenire, non di inseguire le emergenze.

3. Il ruolo assunto da Italia Nostra

Si dichiara assenza di poteri interdittivi, ma nei fatti si è scelto di coinvolgere Carabinieri Forestali e Soprintendenza, determinando il blocco di un iter già avviato.

Questo non è “collaborare”: è rallentare un intervento di messa in sicurezza.

Se l’obiettivo fosse stato realmente quello di contribuire, il confronto sarebbe rimasto nelle sedi istituzionali, senza innescare un’escalation che ha avuto come unico effetto quello di ritardare interventi necessari.

4. Numero degli abbattimenti

Il passaggio da 5 a 9 piante non è arbitrario, ma conseguenza di ulteriori verifiche tecniche e dell’evoluzione dello stato delle alberature.

Le decisioni responsabili si aggiornano ai dati reali, non restano ferme a valutazioni superate.

5. Tutela reale del patrimonio

L’amministrazione è perfettamente consapevole del valore storico del viale.

Proprio per questo si interviene: prima mettendo in sicurezza, poi procedendo con la ripiantumazione per garantire continuità e qualità ambientale.

Lasciare una situazione di rischio per evitare decisioni impopolari non è tutela del patrimonio: è irresponsabilità.

Colpisce come spesso chi si erge a difensore del paesaggio lo faccia con grande facilità quando non è chiamato ad assumersi responsabilità dirette.

Accade non di rado che le critiche arrivino da chi abita in contesti fortemente urbanizzati, talvolta in edifici di molti piani che hanno contribuito alla cementificazione del territorio, salvo poi richiamare il valore dell’ambiente quando si tratta di contestare interventi di sicurezza.

Il verde e il paesaggio non si difendono a parole o per posizione, ma con scelte concrete, anche difficili, che tengano insieme sicurezza, qualità della vita e responsabilità amministrativa.

Per queste ragioni, questa sarà la mia ultima risposta sul tema.

L’amministrazione continuerà a operare con determinazione, concentrando tutte le energie sulla sicurezza dei cittadini di Casciago.

Cordiali saluti,

Mirko Reto

Il dindaco

Comune di Casciago