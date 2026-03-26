Varese News

Varese Laghi

Albero caduto per il vento sulla strada che collega Cocquio a Orino, automobilisti la liberano a mani nude

Al momento il transito avviene su una sola corsia, in attesa che il 112 — già allertato — provveda alla rimozione del resto dell'albero ancora presente sulla sede stradale

albero caduto tra Cocquio e Orino

Il forte vento che sta interessando il Varesotto in queste ore — con raffiche che raggiungono molte decine di chilometri orari — ha fatto un’altra “vittima” sulla viabilità provinciale: un albero abbattuto ha bloccato la strada provinciale 39, nel tratto che collega Cocquio-Trevisago a Orino, creando un ostacolo alla circolazione e costringendo i veicoli in transito a fermarsi.

La strada però è già parzialmente libera grazie alla buona volontà di alcuni automobilisti di passaggio, che invece di attendere l’arrivo dei soccorsi hanno deciso di intervenire direttamente. In pochi minuti, con un lavoro di squadra improvvisato ma efficace, il tronco è stato infatti spostato a mano e la carreggiata è tornata percorribile almeno parzialmente.

Al momento il transito avviene su una sola corsia, in attesa che il 112 — già allertato — provveda alla rimozione del resto dell’albero ancora presente sulla sede stradale.

albero caduto tra Cocquio e Orino

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.