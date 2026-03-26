Albero caduto per il vento sulla strada che collega Cocquio a Orino, automobilisti la liberano a mani nude

Il forte vento che sta interessando il Varesotto in queste ore — con raffiche che raggiungono molte decine di chilometri orari — ha fatto un’altra “vittima” sulla viabilità provinciale: un albero abbattuto ha bloccato la strada provinciale 39, nel tratto che collega Cocquio-Trevisago a Orino, creando un ostacolo alla circolazione e costringendo i veicoli in transito a fermarsi.

La strada però è già parzialmente libera grazie alla buona volontà di alcuni automobilisti di passaggio, che invece di attendere l’arrivo dei soccorsi hanno deciso di intervenire direttamente. In pochi minuti, con un lavoro di squadra improvvisato ma efficace, il tronco è stato infatti spostato a mano e la carreggiata è tornata percorribile almeno parzialmente.

Al momento il transito avviene su una sola corsia, in attesa che il 112 — già allertato — provveda alla rimozione del resto dell’albero ancora presente sulla sede stradale.