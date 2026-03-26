Albero sui tralicci a Calcinate del Pesce: arriva con un tir il generatore d’emergenza per ristorante e aeroclub
Il grande generatore d'emergenza garantisce le attività di ristorante e areoclub. L'appello di Domenico Esposito, a nome delle attività della zona "Il comune ci aiuti, secondo Enel questo danno ci terrà al buio per una settimana"
Sempre il vento di queste ore ha causato un altro disagio a Varese, dopo il grande albero caduto che ostruisce via Caracciolo, una delle principali vie di accesso alla città..
A Calcinate del Pesce, la frazione lacuale affacciata sul lago di Varese, un albero è caduto sui tralicci della corrente elettrica lasciando senza energia il Volo a Vela — il noto ristorante della zona — e l’aeroclub Adele Orsi, lìdiacente.
Per non bloccare le attività è stato necessario ricorrere a un generatore di grandi dimensioni, arrivato sul posto trasportato da un tir. Il gruppo elettrogeno è ora al lavoro per garantire la continuità operativa alle due strutture in attesa del ripristino della linea.
«Il Comune deve intervenire e far tagliare le piante che incombono sui tralicci. Con questo danno restiamo senza corrente per una settimana, perchè questi sono i tempi che ci ha dato Enel, che speriamo possano essere ridotti. Non è possibile andare avanti tuttu questo tempo con un generatore». La richiesta arriva dalle attività della Schiranna nella zona del Volo a Vela e se ne è fatto portavoce Domenico Esposito, consigliere comunale al lavoro nel ristorante omonimo: «Qui c’è il nostro locale, ma anche altre attività e l’AeroClub, non si può più perdere tempo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.