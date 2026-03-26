Albero sui tralicci a Calcinate del Pesce: arriva con un tir il generatore d’emergenza per ristorante e aeroclub

Sempre il vento di queste ore ha causato un altro disagio a Varese, dopo il grande albero caduto che ostruisce via Caracciolo, una delle principali vie di accesso alla città..

A Calcinate del Pesce, la frazione lacuale affacciata sul lago di Varese, un albero è caduto sui tralicci della corrente elettrica lasciando senza energia il Volo a Vela — il noto ristorante della zona — e l’aeroclub Adele Orsi, lìdiacente.

Per non bloccare le attività è stato necessario ricorrere a un generatore di grandi dimensioni, arrivato sul posto trasportato da un tir. Il gruppo elettrogeno è ora al lavoro per garantire la continuità operativa alle due strutture in attesa del ripristino della linea.

«Il Comune deve intervenire e far tagliare le piante che incombono sui tralicci. Con questo danno restiamo senza corrente per una settimana, perchè questi sono i tempi che ci ha dato Enel, che speriamo possano essere ridotti. Non è possibile andare avanti tuttu questo tempo con un generatore». La richiesta arriva dalle attività della Schiranna nella zona del Volo a Vela e se ne è fatto portavoce Domenico Esposito, consigliere comunale al lavoro nel ristorante omonimo: «Qui c’è il nostro locale, ma anche altre attività e l’AeroClub, non si può più perdere tempo».