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Albero sui tralicci a Calcinate del Pesce: arriva con un tir il generatore d’emergenza per ristorante e aeroclub

Il grande generatore d'emergenza garantisce le attività di ristorante e areoclub. L'appello di Domenico Esposito, a nome delle attività della zona "Il comune ci aiuti, secondo Enel questo danno ci terrà al buio per una settimana"

Generico 23 Mar 2026

Sempre il vento di queste ore ha causato un altro disagio a Varese, dopo il grande albero caduto che ostruisce via Caracciolo, una delle principali vie di accesso alla città..

A Calcinate del Pesce, la frazione lacuale affacciata sul lago di Varese, un albero è caduto sui tralicci della corrente elettrica lasciando senza energia il Volo a Vela — il noto ristorante della zona — e l’aeroclub Adele Orsi, lìdiacente.

Per non bloccare le attività è stato necessario ricorrere a un generatore di grandi dimensioni, arrivato sul posto trasportato da un tir. Il gruppo elettrogeno è ora al lavoro per garantire la continuità operativa alle due strutture in attesa del ripristino della linea.

«Il Comune deve intervenire e far tagliare le piante che incombono sui tralicci. Con questo danno restiamo senza corrente per una settimana, perchè questi sono i tempi che ci ha dato Enel, che speriamo possano essere ridotti. Non è possibile andare avanti tuttu questo tempo con un generatore». La richiesta arriva dalle attività della Schiranna nella zona del Volo a Vela e se ne è fatto portavoce Domenico Esposito, consigliere comunale al lavoro nel ristorante omonimo: «Qui c’è il nostro locale, ma anche altre attività e l’AeroClub, non si può più perdere tempo».

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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