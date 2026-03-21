Albizzate celebra il 21 marzo: memoria, impegno e legalità con il III Memorial “Paolo Borsellino – Un calcio alla mafia”

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo la comunità di Albizzate ha vissuto una intensa giornata all’insegna della legalità, della partecipazione e dell’educazione civica, culminata nel Terzo Memorial “Paolo Borsellino – Un calcio alla mafia”.

Galleria fotografica Terzo Memorial “Paolo Borsellino – Un calcio alla mafia” 4 di 9

L’iniziativa ha visto la significativa partecipazione di nove delegazioni dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCdR) della provincia di Varese: Cocquio Trevisago, Vedano Olona, Busto Arsizio, Somma Lombardo, Maccagno con Pino e Veddasca, Casciago, Comerio, Solbiate Olona e Albizzate. Una presenza numerosa e sentita, che testimonia il forte impegno delle giovani generazioni nel promuovere una cultura della legalità e della responsabilità.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Deborha Salvo, del Sindaco di Albizzate Mirko Zorzo, della prof.ssa Lelia Mazzotta Natale in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale, e del prof. Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese.

Particolarmente significativa la presenza dei Carabinieri della Biodiversità di Verona, che hanno portato ad Albizzate la Talea del Ficus dell’albero Falcone di Palermo, simbolo vivo della memoria e della resistenza alla mafia. Un gesto dal forte valore educativo, capace di trasmettere ai più giovani il senso profondo della continuità dell’impegno civile.

Fondamentale il contributo degli Alpini di Albizzate e del Comitato Genitori, che con il loro supporto organizzativo hanno reso possibile la piena riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio.

Protagonisti assoluti sono stati gli studenti delle delegazioni, che hanno partecipato con attenzione e coinvolgimento alla conferenza guidata dal prof. Salvatore Insenga, offrendo riflessioni profonde e consapevoli sul tema della giustizia e del contrasto alle mafie, anche attraverso il ricordo della figura del giudice Rosario Livatino.

La giornata è poi proseguita con il momento sportivo del Memorial “Un calcio alla mafia”, dove lo sport si è fatto strumento educativo e veicolo di valori positivi quali il rispetto, la lealtà e il gioco di squadra.

Di grande emozione il collegamento ideale con Palermo, dove in contemporanea, presso il centro sportivo dedicato a Paolo Borsellino, si è svolta un’analoga iniziativa gemellata. In questa occasione sono giunti i video-saluti da parte di Emilio Corrao, genero di Rita Borsellino, e del dirigente Manfredi Borsellino, che hanno voluto condividere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento rivolto ai giovani partecipanti.

L’evento di Albizzate si conferma così un importante appuntamento educativo e civile, capace di unire memoria e azione concreta, nel segno dell’eredità morale di uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata dalla scuola capofila della rete, l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cavaria con Premezzo, grazie al lavoro dei docenti Laura Latona, vicaria, e Filippo Tomasello, referente del progetto, supportati dal dipartimento dei docenti di educazione motoria che ha coordinato con competenza la parte sportiva della manifestazione.

Una giornata che non si esaurisce nella celebrazione, ma che diventa seme di futuro, affidato alle nuove generazioni chiamate a costruire una società più giusta, libera e consapevole.