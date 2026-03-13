Varese
Alla biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese arriva il Calandàri d’ra Famiglia Bosina
19 Marzo 2026
Giovedì 19 marzo, alle 17.45, la biblioteca “Bruna Brambilla” dell’istituto “Anna Frank” di Varese ospita la presentazione del Calandàri d’ra Famiglia Bosina par ur 2026. A illustrarlo saranno Roberto Fassi e Paolo Costa.
Il Calandàri è una pubblicazione annuale che dal 1956 raccoglie storie, aneddoti, poesie e curiosità su Varese e il territorio prealpino. Curato dalla Famiglia Bosina, nel corso dei decenni è diventato un vero e proprio archivio culturale: vi trovano spazio le tradizioni locali — dalla Giöbia al Carnevale — la vita economica varesina e i ritratti di uomini e donne che hanno amato e servito la città, spesso dimenticati dalla memoria collettiva. Non mancano riflessioni e spunti sulla Varese che verrà.
In apertura o a margine della presentazione, il professor Fassi proporrà anche un approfondimento, con immagini inedite, sul percorso storico del tram Varese-Luino.
