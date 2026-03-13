Varese News

Alla biblioteca di Rovellasca torna “Leggimi una storia” per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 14 marzo un nuovo appuntamento di lettura ad alta voce dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni con la storia “È primavera, papà!”

Nati per leggere

La biblioteca comunale di Rovellasca organizza un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con l’iniziativa “Leggimi una storia…”, un momento di lettura condivisa pensato per avvicinare i bambini al mondo dei libri.

L’incontro si terrà sabato 14 marzo alle 10.30 nei locali della biblioteca di via De Amicis 1 ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il titolo scelto per l’appuntamento è “È primavera, papà!”, una storia pensata per accompagnare i bambini alla scoperta della nuova stagione attraverso immagini, racconti e momenti di ascolto.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca e pensate per favorire, fin dalla prima infanzia, il contatto con i libri e con il racconto ad alta voce.

L’evento è gratuito e prevede un turno unico. I posti sono limitati, per questo è necessaria l’iscrizione. Per partecipare è possibile prenotare scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.rovellasca.co.it.

Gli organizzatori ricordano inoltre ai partecipanti di portare le calzine antiscivolo, necessarie per prendere parte all’attività.

di
Pubblicato il 13 Marzo 2026
