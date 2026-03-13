Alla biblioteca di Rovellasca torna “Leggimi una storia” per bambini dai 3 ai 6 anni

La biblioteca comunale di Rovellasca organizza un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli con l’iniziativa “Leggimi una storia…”, un momento di lettura condivisa pensato per avvicinare i bambini al mondo dei libri.

L’incontro si terrà sabato 14 marzo alle 10.30 nei locali della biblioteca di via De Amicis 1 ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il titolo scelto per l’appuntamento è “È primavera, papà!”, una storia pensata per accompagnare i bambini alla scoperta della nuova stagione attraverso immagini, racconti e momenti di ascolto.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca e pensate per favorire, fin dalla prima infanzia, il contatto con i libri e con il racconto ad alta voce.

L’evento è gratuito e prevede un turno unico. I posti sono limitati, per questo è necessaria l’iscrizione. Per partecipare è possibile prenotare scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.rovellasca.co.it.

Gli organizzatori ricordano inoltre ai partecipanti di portare le calzine antiscivolo, necessarie per prendere parte all’attività.