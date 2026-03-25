Alla Camera il ricordo del Senatùr Bossi. Pellicini:” Ha cambiato la politica del paese con nuovi temi e nuovi toni”

Alla Camera dei Deputati si è svolta questo pomeriggio, mercoledì 25 marzo, la commemorazione di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni. Una seduta solenne segnata da interventi istituzionali e da momenti di raccoglimento.

Ad aprire la commemorazione a Montecitorio è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha ricordato la figura di Bossi prima di invitare l’Aula a osservare un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso.

Il ricordo alla Camera

«Non dimenticò mai le sue origini, dando voce alle istanze dei territori spesso inascoltate – ha ricordato Fontana visibilmente emozionato, sottolineando anche la capacità del fondatore della Lega – di mobilitare le masse e smuovere le coscienze».

Nel suo intervento ha richiamato anche un legame personale: «Gli dedicai la mia elezione a Presidente della Camera». A prendere la parola sono stati poi Riccardo Molinari, Piero Fassino, Luca Squeri, Antonio Ferrara, Daniela Ruffino, Luana Zanella, Maurizio Lupi.

Il ricordo di Andrea Pellicini

Per Fratelli d’Italia ha parlato Andrea Pellicini che ha ricordato il suo primo giorno in Parlamento quando andò a stringergli la mano e lui gli disse: “Tieni duro”. Pellicini ha voluto sottolineare il legame tra Bossi e il territorio varesino che ha espresso molti politici di rilievo tra cui il Ministro Giancarlo Giorgetti : «Umberto Bossi è stato una figura di riferimento capace di interpretare i bisogni delle comunità locali e di portarli al centro della politica nazionale. È stato capace di innovare profondamente gli argomenti e i toni del dibattito con slogan efficaci e considerando i muri i veri libri della memoria». Pellicini ha, infine, riconosciuto la capacità del leader leghista di costruire un rapporto diretto con i cittadini, contribuendo a dare voce agli imprenditori del nord nelle realtà del Nord.

Ieri l’omaggio al Senato

Nel pomeriggio di ieri anche il Senato aveva ricordato Umberto Bossi. Il presidente Ignazio La Russa ha condiviso un ricordo personale, soffermandosi sugli ultimi contatti avuti con il leader leghista.

«Avevo sentito Umberto Bossi due mesi fa – ha ricordato Ignazio La Russa, presidente del Senato – Mi aveva chiamato con l’ausilio della sua segretaria e ci eravamo detti di vederci. Spero che da lassù mi abbia scusato per questa omissione, faccio ammenda e lo ricordo».

La Russa ha poi richiamato lo stile comunicativo degli esordi della Lega: «Mio indimenticato amico ripeteva sempre che i muri sono i libri del popolo. E questo fotografa bene la militanza e il modo di comunicare con la gente degli inizi della Lega. Lo facevano con vernice e pennello, scrivendo sui muri» – Ignazio La Russa, presidente del Senato –.

Il presidente del Senato ha quindi espresso «l’affettuosa vicinanza e il cordoglio personale e dell’Aula alla Lega e alla famiglia» del fondatore del Carroccio. Anche a Palazzo Madama la commemorazione si è conclusa con un minuto di silenzio.

Il ruolo e l’eredità politica

Durante la commemorazione alla Camera è stato ricordato il contributo di Bossi nel portare al centro del dibattito pubblico il tema del federalismo, in una fase di profondi cambiamenti del sistema politico italiano.

«Con la sua scomparsa, si perde un leader carismatico che ha contribuito, con visione e realismo, al cambiamento del Paese»ha commentato Lorenzo Fontana.