Alla Liuc futuri ingegneri a lezione di Operations Management in sanità

Nel percorso di un futuro ingegnere gestionale è fondamentale l’approfondimento dei principi dell’Operations Management. Uno dei contesti organizzativi più complessi in cui applicarli è quello dell’ospedale: una realtà caratterizzata da elevata variabilità della domanda, vincoli clinici e regolatori stringenti, interdipendenze tra le Unità Operative e i servizi, criticità legate alla sicurezza del paziente e forte pressione sulle performance economico-finanziarie e sul livello di soddisfazione degli utenti.

L’Università LIUC ha progettato per il prossimo Anno Accademico 2026/27 un nuovo insegnamento nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale dal titolo “Operations Management negli Ospedali: governare i processi complessi e ottimizzare le performance”. L’iniziativa nasce in stretta collaborazione con l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato): ciò consente di integrare l’apprendimento teorico con una prospettiva applicativa, favorendo una comprensione concreta delle dinamiche gestionali e organizzative.

L’obiettivo è colmare il divario tra i modelli teorici di Operations Management e la loro applicazione in un contesto sanitario reale, offrendo agli studenti strumenti analitici e interpretativi per comprendere la struttura e il funzionamento dei principali processi di cura e assistenza ospedaliera, le relazioni tra decisioni operative, performance e qualità delle attività svolte, nonché il ruolo dei dati e dei sistemi informativi a supporto delle decisioni.

Le lezioni prevedono un’introduzione ai principi dell’Operations Management in sanità e approfondimenti su alcuni ambiti chiave, tra cui il blocco operatorio, la gestione dei pazienti ricoverati e ambulatoriali, e i processi di logistica e procurement ospedaliero. Per ciascun tema sono previste presentazioni teoriche dei modelli gestionali, analisi di casi ed esempi applicativi, oltre a momenti di esercitazione pratica, con l’obiettivo di consolidare l’apprendimento e favorire l’applicazione degli strumenti analitici. Il percorso formativo sarà inoltre arricchito da una visita aziendale presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant’Ambrogio, che consentirà agli studenti di osservare direttamente sul campo i processi organizzativi e operativi analizzati durante il corso.

“Gli studenti – spiega il docente titolare del corso LIUC, il professor Emanuele Porazzi – acquisiranno conoscenze teoriche e strumenti operativi per l’analisi, la riprogettazione e l’ottimizzazione dei processi ospedalieri, in particolare sulla mappatura dei processi ospedalieri critici, sulla definizione di vincoli e criticità, sull’applicazione di strumenti quantitativi e gestionali per la pianificazione delle attività e la successiva valutazione delle performance. Si tratta di un’opportunità unica, perché da un lato potranno sperimentare nel concreto i principi dell’Operations Management, dall’altro avranno la possibilità di conoscere uno dei tanti settori in cui può operare un ingegnere gestionale. LIUC da molti anni è attiva in questo senso e offre per la Laurea Magistrale una vera e propria Specializzazione in Gestione Integrata delle Aziende e dei Servizi in Sanità, per chi desidera in futuro lavorare in ambito sanitario o farmaceutico.

Fondamentale è la partnership con IRCCS Galeazzi-Sant’Ambrogio, con i quali è attiva una collaborazione pluriennale e ora entra nel vivo anche della didattica per offrire opportunità uniche agli studenti LIUC”.

“Si consolida e si amplia la collaborazione tra l’IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant’Ambrogio e l’Università LIUC nell’ambito della formazione dei professionisti del futuro. Mettere a disposizione degli studenti la nostra esperienza e le competenze maturate nel settore sanitario significa contribuire in modo concreto alla crescita di figure professionali sempre più qualificate, capaci di rispondere alle sfide e all’evoluzione del sistema salute. In questo contesto, partecipare allo sviluppo di questo nuovo percorso di studi, in qualità di partner ed esperti del settore, rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare l’integrazione tra mondo accademico e realtà ospedaliere, e promuovere la diffusione di competenze sempre più centrali per l’innovazione e la sostenibilità della sanità” afferma il dottor Roberto Crugnola, amministratore unico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant’Ambrogio.