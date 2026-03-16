Alla scoperta del Malcantone con le giornate Fai di Primavera

Sabato 21 e domenica 22 marzo, nuovo appuntamento con le Giornate Fai di Primavera organizzate da Fai Swiss: una proposta culturale che, dal 2013, testimonia la ricchezza sul territorio svizzero tra beni storici, artistici e paesaggistici.

Due giornate rivolte a tutti, che intendono invitare la popolazione a riscoprire borghi, monumenti, chiese, dimore storiche, siti naturalistici. Un’occasione da non perdere soprattutto per le aperture straordinarie di luoghi solitamente non accessibili al pubblico. La locandina con il programma delle Giornate Fai di Primavera di Fai Swiss è disponibile a questo link.

Un tuffo alla scoperta del Malcantone

Quest’anno la manifestazione di Fai Swiss si concentra sulla regione del Malcantone che, a dispetto del toponimo apparentemente poco invitante – Malus Angulus – cela una realtà di rara bellezza, grazie alla sua straordinaria varietà naturalistica e offre magnifici scorci in un paesaggio unico, dove lago, collina e montagna si fondono armoniosamente.

Abitato fin dal neolitico conserva tracce di passaggi d’epoche; i suoi nuclei storici perfettamente preservati testimoniano un notevole patrimonio culturale, ricco di chiese e dimore antiche, eco della sua millenaria tradizione edilizia, che valicò i confini nazionali.

Attraverso visite guidate gratuite, accompagnate da storici dell’arte o dagli stessi proprietari delle dimore aperte per l’occasione, Fai Swiss svela l’operosità e l’apertura al mondo di questa terra di frontiera, narrando storie di emigrazione, ingegno e di tradizioni ancora vive tra queste valli.

Musei, chiese e ville storiche: cosa visitare

Per una efficace visione della storia e della vita quotidiana della regione, verranno proposte visite guidate al Museo Etnografico del Malcantone, grazie alla disponibilità del suo curatore.

Mete storiche significative ed evocative saranno pure le singolari testimonianze artistiche custodite nelle Chiese di Sant’Ambrogio a Cademario, riconosciuta per i suoi affreschi romanici e tardogotici e di Santo Stefano al Colle a Miglieglia, che gode di una posizione privilegiata sul paesaggio sottostante e conserva cicli di pitture murali tardogotiche e romaniche.

L’ospitalità degli stessi proprietari permetterà le aperture inedite di dimore private. A Pura Casa Pelli, ricca di testimonianze dell’intensa attività degli esponenti della famiglia che fin dal XVII secolo partirono per terre lontane esercitando i mestieri d’arte, come Vittore Pelli (1798-1874), eccellente scenografo e vedutista attivo a Venezia e presso il Teatro di Odessa.

Nel nucleo di Astano i visitatori verranno accolti in Casa Donati-Trezzini: dimora documentata dal Settecento, acquisita dalla famiglia Donati i cui esponenti furono attivi come ingegneri, architetti e decoratori di successo presso il Papa e lo Zar. Ad Astano, agli inizi del ‘900, si trasferì e visse il fotografo Eugenio Schmidhauser (1876-1952) che ritrasse il Malcantone con sguardo sensibile e lo lanciò in campo turistico. La vista guidata di Casa Schmidhauser riporterà alle atmosfere d’antan dell’appartamento e di alcune sale del sottostante Albergo della Posta che egli gestì insieme alla moglie.

Infine, a Vernate, verrà proposta la suggestiva Villa Fischer che la nota star cinematografica Otto W. Fischer (1915 – 2004) commissionò, verso la fine degli anni ’50, all’architetto sangallese Heinrich Graf che concepì un iconico progetto modernista, realizzato con pregevoli materiali come marmi, legno, acciaio. La villa accoglie un immenso salone che si fonde visivamente con l’ampio giardino e il paesaggio affacciato sulla vallata sottostante. La dimora, accuratamente restaurata dall’attuale proprietà, rispecchia la complessa personalità del divo che, approdato in Ticino come altri noti personaggi internazionali, qui si ritirò e visse tra mondanità ed impegno intellettuale. In questa scenografica cornice, sede di una fondazione e di una associazione musicale, domenica 22 marzo alle ore 17.00 si terrà un concerto di musica classica che i visitatori di Fai Swiss avranno il privilegio di poter ascoltare in un connubio perfetto tra arte, natura e design.