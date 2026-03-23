Alla scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia” di Busto Arsizio i bambini diventano piccoli floricoltori
Grazie alla collaborazione con Coldiretti Donne Varese i bambini hanno ricevuto una piantina di viole imparando a conoscere il valore della coltivazione e della cura dell’ambiente
Una piccola piantina per avvicinare i più piccoli alla natura e al rispetto dell’ambiente. Venerdì 20 marzo i bambini della scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia” hanno ricevuto in dono un vaso di viole nell’ambito dell’iniziativa “Diventiamo floricoltori”, parte del progetto Green dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi”.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Coldiretti Donne della provincia di Varese, ha coinvolto 62 bambini in un momento educativo pensato per avvicinarli al mondo dell’agricoltura sostenibile e alla cura del verde.
Un’esperienza concreta a contatto con la natura
La consegna delle piantine si è trasformata in un’occasione di scoperta e apprendimento. Ogni bambino ha ricevuto la propria violetta, accolta con entusiasmo e curiosità.
Un gesto semplice, ma ricco di significato: attraverso questa esperienza i piccoli hanno potuto osservare da vicino la vita delle piante, comprendendone la fragilità e l’importanza. L’obiettivo è quello di sviluppare fin da subito una maggiore consapevolezza verso l’ambiente e il bene comune.
Educare alla sostenibilità fin da piccoli
Il progetto “Diventiamo floricoltori” nasce proprio con l’intento di trasmettere ai bambini i valori legati alla coltivazione e al rispetto della natura. Durante l’incontro sono stati forniti anche consigli pratici su come prendersi cura delle piantine, spiegando in modo semplice come farle crescere sane e rigogliose.
Grazie al contributo di Coldiretti, i bambini hanno potuto avvicinarsi al lavoro della terra, scoprendo l’impegno e l’attenzione necessari per coltivare e far crescere una pianta.
Un progetto che unisce scuola e territorio
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Green dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi”, che punta a formare cittadini più consapevoli e attenti ai temi ambientali.
«Vogliamo che i nostri bambini crescano consapevoli dell’importanza di prendersi cura del pianeta e di adottare uno stile di vita sostenibile» – I promotori del progetto –.
Un percorso educativo che parte da piccoli gesti quotidiani e che coinvolge scuola, famiglie e realtà del territorio in un impegno condiviso verso il futuro.
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