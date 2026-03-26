Alla Scuola Europea di Varese la Green Week tra cucina e territorio

Alla Scuola Europea di Varese la Green Week si trasforma in un viaggio concreto tra gusto, sostenibilità e territorio. Con il progetto “From farm to fork @School”, mille studenti sono stati coinvolti in un percorso di educazione alimentare che li ha portati a scoprire da vicino prodotti locali, filiera e tradizioni gastronomiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra So.Vite e il Campus De Filippi e ha portato le eccellenze agroalimentari del Varesotto direttamente nei piatti della mensa scolastica, che ogni giorno prepara oltre mille pasti.

Dal campo alla cucina

Il progetto ha preso il via all’inizio di marzo con una mattinata al Campus De Filippi, dove una classe della Scuola Europea ha incontrato produttori e realtà del territorio. Al centro quattro prodotti simbolo: la Formaggella del Luinese Dop, il miele di Varese, l’olio extravergine di Angera e il pesce del Lago Maggiore.

Un’occasione per conoscere da vicino chi lavora queste materie prime e approfondire temi come sostenibilità e biodiversità. «Stupendo vedere i ragazzi entrare nel merito della conoscenza e confrontarsi direttamente con produttori e operatori del settore», raccontano gli organizzatori.

Determinante anche il contributo di Rolando Saccucci, presidente di Slow Food Varese, e di Marco Bini di Lands Lake, che ha portato l’attenzione sul rispetto dell’ambiente lacustre.

Studenti ai fornelli

Dalla teoria alla pratica: dopo una parte didattica curata da Barbara Fariello di So.Vite, gli studenti hanno indossato grembiuli e cappelli da cucina lavorando insieme allo chef Emmanuele Mezzera e agli allievi della scuola alberghiera.

Da questo lavoro sono nate quattro ricette pensate per la mensa scolastica durante la Green Week: risotto alla Formaggella del Luinese ed erbe fini, bocconcini di pollo al miele di Varese, fishcake con lavarello del Lago Maggiore e pasta con olio di Angera e timo.

Un modo concreto per mettere insieme filiera, educazione e gusto.

La Green Week in mensa

Il progetto ha trovato il suo momento centrale durante la Green Week. Martedì 24 marzo i mille studenti della scuola hanno potuto assaggiare il menu del territorio, mentre quattro studenti del De Filippi hanno animato un pop up corner raccontando i prodotti e preparando mille tartellette con crema pasticcera e “Perzic” di Monate, con il supporto della Pasticceria Pellecchia di Cittiglio.

Giovedì 26 marzo spazio invece alla solidarietà con l’associazione “Non Solo Pane”, impegnata nella distribuzione di aiuti alimentari e in progetti antispreco. «Siamo rimasti colpiti dall’interesse degli studenti, che si sono fermati a fare domande e ad ascoltare», racconta Simona Guffanti.

Un progetto che guarda avanti

L’iniziativa ha raccolto il plauso della direzione della Scuola Europea e del comitato mensa Comsev. Soddisfatto anche Luca Bolfo, presidente di So.Vite, così come la direttrice Arianne Farinelle e il direttore del Campus De Filippi Andrea Sinigaglia, che confermano la volontà di proseguire su questa strada.

Un’esperienza che unisce educazione, territorio e partecipazione attiva, e che punta a diventare un modello replicabile anche in futuro.