All’Alveare Materia torna la vendita settimanale: ordini entro martedì 3 marzo

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità nel segno della filiera corta.

Per questa settimana la chiusura degli ordini è fissata alla mezzanotte di martedì 3 marzo. Il ritiro si terrà giovedì, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.

Il catalogo online propone una selezione di prodotti stagionali e specialità del territorio: carni, formaggi, pane e prodotti da forno, pasta fresca, frutta e verdura, oltre ad altre proposte artigianali. Una spesa completa che valorizza qualità, stagionalità e produzione locale, sostenendo concretamente i piccoli produttori.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.