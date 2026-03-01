“Allarmi e paura, ma poche informazioni”: da Dubai la voce degli studenti bloccati

Nel cuore della notte arrivano altri aggiornamenti di persone che si trovano a Dubai. Oltre alla studentessa 18enne che stava partecipando a una conferenza internazionale e all’assessore ai servizi sociali di Busto Arsizio Paola Reguzzoni, ci ha scritto Asia e riportiamo di seguito la sua email.

«Sono Asia Ceriani, una studentessa di 18 anni del liceo E.Montale di Tradate ed attualmente mi trovo a Dubai. La situazione qui non è caotica come sembra, o meglio, non si capisce: i residenti sono per la maggior parte tranquilli ma gli allarmi nazionali che arrivano sui telefonini persistono e l’ansia si sparge tra tutti noi.

Indubbiamente i locali sanno come gestire questi eventi però noi turisti veniamo lasciati all’oscuro e passiamo dal “non preoccuparti non succede niente” alla notifica “potenziale missile”. Chiediamo più chiarezza e confesso (nonostante io sia in un hotel rinomato) che la paura persiste e nessuno, nemmeno il personale dell’albergo, sembra realmente saper gestire questo momento di crisi.

Anche le compagnie di volo e gli enti per la sicurezza italiana all’estero non sembrano dare chiare direttive, non rispondendo e non fornendo avvisi specifici.

Questa è la situazione in quello che dovrebbe essere “il paese più sicuro!”».