All’Auditorium San Luigi di Somma: ad aprile quattro film tra emozioni e attualità
La rassegna al cinema di via Mameli si apre il 9 aprile con Gioia mia, film drammatico diretto da Margherita Spampinato
Ad aprile l’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo (via Mameli 67) riapre le porte al cineforum con una rassegna che unisce cinema d’autore e riflessione, proponendo quattro appuntamenti serali accompagnati dal commento della professoressa Cristina Boracchi.
Il ciclo si svolgerà ogni mercoledì alle ore 20.45 e prenderà il via il 9 aprile con Gioia mia, film drammatico diretto da Margherita Spampinato (2025, 90 minuti; nella foto di apertura).
Il 16 aprile sarà la volta di Una battaglia dopo l’altra, opera – premiata agli Oscar – che mescola dramma, commedia e azione firmata da Paul Thomas Anderson (2025, 162 minuti).
Il terzo appuntamento, in programma il 23 aprile, propone Sentimental value di Joachim Trier (2025, 133 minuti), un intenso racconto drammatico.
Chiude la rassegna, il 30 aprile, Rental family di Hikari (2026, 110 minuti), una commedia dal tono drammatico che affronta temi sociali e relazionali.
Il cineforum si conferma così un’occasione di incontro e approfondimento, dove la visione cinematografica si arricchisce grazie al confronto e all’analisi guidata.
Per partecipare è possibile acquistare il biglietto singolo al costo di 7 euro, oppure l’abbonamento all’intero ciclo (4 film) a 20 euro.
Per informazioni e prenotazioni è attivo il sito dedicato, mentre aggiornamenti sono disponibili anche sulla pagina Instagram dell’Auditorium San Luigi.
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