Alle Ville Ponti di Varese il Villaggio della Salute: screening, counselling e prevenzione gratuiti per tutti

Sabato 21 marzo, le Ville Ponti di Varese ospiteranno il Villaggio della Salute. Se i primi due giorni degli Stati Generali dell’Economia della Salute saranno dedicati al confronto tra esperti e rappresentanti politici, il sabato apparterrà a tutti: chiunque potrà entrare, senza prenotazione e senza ticket, e trovare medici, infermieri, biologi e volontari pronti ad offrire informazioni, misurazioni e orientamento su molti dei temi più rilevanti per la salute di ogni giorno.

La giornata si articola su due piani della Villa Napoleonica (Il programma). Al piano terra, si tengono cinque panel di approfondimento sulla prevenzione, aperti al pubblico e moderati dal giornalista Matteo Inzaghi. Al primo piano si estende il vero e proprio Villaggio, con nove aree tematiche presidiate in modo continuo per tutta la durata della giornata.

I PANEL DELL’AUDITORIUM

La sessione di approfondimento si aprirà alle 9.15 con un incontro dedicato al valore economico e sociale della prevenzione. Si prosegue parlando di malattie cardiovascolari, diabete e patologie respiratorie che sono tra le più diffuse e tra quelle su cui la prevenzione produce i risultati più concreti. Alle 11 si tratterà di un tema ancora troppo spesso rimosso dalla conversazione pubblica sulla salute: i disturbi mentali, il ruolo dei servizi territoriali e la necessità di abbattere lo stigma che ancora impedisce a molte persone di chiedere aiuto in tempo.

A mezzogiorno il tema centrale sarà l’invecchiamento attivo che esplora come stili di vita, stimolazione cognitiva, cure palliative e organizzazione dei servizi territoriali contribuiscano a garantire una buona qualità della vita nelle fasi avanzate dell’età. Concluderà la mattinata l’approfondimento su oncologia ed ematologia, dove verrà approfonditi la prevenzione attraverso screening, corretti stili di vita e diagnosi precoce

IL VILLAGGIO AL PRIMO PIANO — ORE 10.00–18.00

L’accesso è libero, la maggior parte delle attività non richiede prenotazione e ci si può fermare il tempo che si vuole.

Chi vuole conoscere il proprio profilo cardiovascolare può rivolgersi alla postazione dell’ACRC Varese, che offre una valutazione del rischio cardiometabolico per le persone tra i 40 e i 60 anni che non hanno mai avuto eventi cardiaci, con misurazione della pressione arteriosa, del BMI e della circonferenza addominale, e uno screening metabolico completo che include colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Analoga attività di screening cardiovascolare, cardiometabolico e cardio-renale-metabolico è disponibile anche sul truck esterno “Prevenzione è Salute”, che propone lo stesso tipo di valutazione per gli uomini over 40 e una versione dedicata alle donne over 30 con attenzione alle patologie ginecologiche e senologiche, completata dall’auscultazione e dal test del cammino dei sei minuti.

Sul fronte del diabete operano due realtà in parallelo. DI.VA. e l’Associazione Diabetici Tradate Seprio offrono test glicemici gratuiti, informazioni sulla gestione del diabete di tipo 1, sulla prevenzione del piede diabetico e sulle corrette modalità di somministrazione dell’insulina, con la presenza di diabetologi e infermieri disponibili per rispondere alle domande dei cittadini.

Chi desideri approfondire la salute respiratoria trova l’associazione Respiriamo Insieme con un presidio di screening pneumologico e allergologico: vengono eseguiti la spirometria, la misurazione del FeNO — l’ossido nitrico esalato, indicatore precoce di infiammazione bronchiale — e la conta degli eosinofili. Tutte le apparecchiature sono messe a disposizione dall’associazione con personale sanitario formato. Per questo spazio è consigliabile prenotarsi in anticipo scrivendo a info@respiriamoinsieme.org.

L’area oncologica è la più articolata dell’intero Villaggio. C.A.O.S. Varese, FAVO Lombardia, Europa Donna Italia e ATS Insubria propongono counselling informativo sulla prevenzione primaria e secondaria dei tumori, con materiali dedicati allo screening e la possibilità di prenotare direttamente in loco una mammografia attraverso il portale salute dell’ATS. ANDOS porta invece il progetto “Coccole di Estetica Oncologica”, un’iniziativa concreta di supporto al benessere delle donne in trattamento, realizzata con personale certificato secondo gli standard internazionali dell’estetica oncologica, con la presenza di volontarie formate per offrire informazioni e accompagnamento nelle diverse fasi della malattia.

La dermatologia è presente con un presidio di counselling e informazione curato da Maurizio Lombardo, responsabile del Melanoma Skin Centre dell’ASST Sette Laghi, che offre orientamento sui principali fattori di rischio cutanei e sulle buone pratiche di prevenzione.

Per la salute mentale, l’Associazione Ananke Family e la Fondazione Ananke mettono a disposizione colloqui conoscitivi riservati di orientamento psicologico e nutrizionale, rivolti in particolare a chi voglia informarsi sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. I colloqui sono condotti da psicologi e clinici in uno spazio dedicato, senza prenotazione.

Il tema dell’invecchiamento attivo è declinato in più forme. ATS Insubria coordina un presidio di fitness mentale con neuropsicologi e neurologi del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze per uno screening cognitivo breve e un primo inquadramento dei fattori di rischio, nonché uno screening precoce del linguaggio e dello sviluppo psicomotorio per i bambini, con logopedisti e psicomotricisti. A questo si aggiunge uno screening della funzione visiva per intercettare riduzioni precoci della capacità visiva, a cura di Paolo Gariboldi. L’Associazione Parkinson Insubria propone invece momenti di movimento — una camminata nordica adattata alle 11.00 e una sessione di Tai Chi alle 16.00 — insieme a informazioni pratiche sulla gestione della malattia per pazienti e caregiver. L’Associazione Varese Alzheimer ODV offre un breve test di memoria come orientamento alla salute cognitiva, con volontari disponibili per il supporto ai familiari.

L’udito trova spazio grazie ad AGUAV, che allestisce postazioni con audiometri per esaminare lo stato dell’udito dei visitatori e distribuisce materiale informativo sulla prevenzione dei danni uditivi. La nutrizione è coperta dall’Ordine dei Biologi, con biologhe nutrizioniste disponibili per incontri informativi sulla corretta alimentazione e questionari di screening nutrizionale. Infine, l’associazione What’s Health è presente con materiali divulgativi sulla promozione della salute e degli stili di vita corretti.

COME PARTECIPARE

Il Villaggio della Salute è aperto sabato 21 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la Villa Napoleonica del complesso Ville Ponti, in Piazza Litta 2 a Varese. L’ingresso è libero e gratuito. La quasi totalità delle attività di screening e counselling non richiede prenotazione: è sufficiente presentarsi e accodarsi alla postazione di interesse. Fa eccezione lo screening respiratorio curato dall’associazione Respiriamo Insieme, per il quale è consigliabile prenotare in anticipo tramite il sito dell’associazione o scrivendo a info@respiriamoinsieme.org. Per lo screening senologico è possibile prenotare la mammografia direttamente in loco presso lo sportello ATS Insubria.

IL PROGRAMMA