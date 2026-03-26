Allerta arancione, una giornata di vento e danni: gli aggiornamenti da Varese e provincia

Questo articolo raccoglie in un unico spazio tutti gli episodi causati dal forte vento che si abbatte su Varese e provincia nella giornata di giovedì 26 marzo 2026. La pagina viene aggiornata man mano che arrivano nuove segnalazioni: tornate a controllare per seguire l’evoluzione della situazione in tempo reale.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta di protezione civile arancione che pone il territorio di Varese in stato di grande attenzione. Un veloce fronte di aria fredda in arrivo dalle Alpi sta portando sulla provincia raffiche di vento molto forti, con criticità che riguarda in particolare la zona Laghi e Prealpi Varesine, con codice arancione valido fino alle 21 di giovedì 26 marzo. In via precauzionale, il Comune di Varese ha disposto la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici per l’intera durata dell’allerta, raccomandando alla cittadinanza di non sostare nei pressi di alberi.

Schiranna, blackout al Volo a Vela e all’Aeroclub Orsi: arriva un generatore

Il vento ha causato problemi anche nella zona della Schiranna, dove il ristorante Volo a Vela e l’Aeroclub Orsi sono rimasti senza corrente elettrica a causa di alcuni alberi che si sono abbattuti sulle linee della corrente elettrica. Per garantire la continuità delle attività è stato necessario fare intervenire un camion con un generatore di corrente LEGGI QUI.

Casciago, querce e piante abbattute bloccano viale Bassani e via Astico

Il vento non risparmia nemmeno Casciago. Una quercia è caduta in viale Bassani e un’altra pianta ha ceduto in via Astico, interrompendo in entrambi i casi la circolazione. il Sindaco ha emesso un provvedimento immediato a carattere contingibile e urgente, ordinando la chiusura immediata al traffico veicolare e pedonale di: Via Anadiga e Viale Bassani con divieto assoluto di accesso e transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso, forze dell’ordine e personale autorizzato.

Un enorme albero crolla su via Caracciolo: strada bloccata in mattinata

Nella mattinata di giovedì 26 marzo un enorme albero è caduto sulla statale di via Caracciolo a Varese, all’altezza del punto vendita Chicco, nei pressi dell’Esselunga. L’albero ha ostruito completamente la carreggiata e la strada è stata chiusa al traffico in attesa dell’intervento dei soccorritori LEGGI QUI.

Velate, una pianta sulla strada

La segnalazione arriva da Via Lanfranconi a Velate.

Cocquio-Orino, automobilisti liberano la strada a mani nude

Un albero abbattuto dal vento ha bloccato la strada provinciale 39 nel tratto che collega Cocquio-Trevisago a Orino, creando un ostacolo alla circolazione e costringendo i veicoli in transito a fermarsi. La situazione si è però risolta parzialmente in poco tempo grazie alla spontanea reazione di alcuni automobilisti di passaggio, che invece di attendere i soccorsi hanno deciso di intervenire direttamente: con un lavoro di squadra improvvisato ma efficace, il tronco è stato spostato a mano e la carreggiata è tornata percorribile almeno parzialmente. Al momento il transito avviene su una sola corsia, in attesa che il 112 — già allertato — provveda alla rimozione del resto dell’albero ancora presente sulla sede stradale. LEGGI QUI

La notte di fuoco: 120 km/h, decine di interventi e un incendio ad Angera

È stata una notte di forte maltempo quella tra mercoledì e giovedì in provincia di Varese, colpita da raffiche di vento fortissime specialmente a ridosso dei rilievi. Secondo i dati delle centraline del Centro Geofisico Prealpino, le raffiche hanno toccato i 120 km/h al Campo dei Fiori e superato gli 80 km/h anche in città a Varese. Tra gli episodi più significativi si contano una ventina di interventi dei soccorsi, concentrati nelle zone di Montegrino Valtravaglia, Cuveglio e Masciago Primo, per il taglio di grosse piante abbattute dal vento. Intorno alle 7 del mattino i vigili del fuoco sono stati chiamati anche lungo la strada provinciale 45 tra Castello Cabiaglio e Orino, dove alcune piante cadute rendevano impraticabile la carreggiata. Nella tarda serata di mercoledì, per cause ancora al vaglio, si è sviluppato un incendio al tetto di un’abitazione ad Angera: l’allarme è scattato intorno alle 23.30 e ha richiesto l’intervento di almeno cinque mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. LEGGI QUI